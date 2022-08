Verdirame: "La gente de Colón me pedía fotos y me decían 'se la mando a mi papá'"

"Lo del jueves no me lo voy a olvidar por el resto de mi vida", dice este "pibe" que la "rompió" en Colón, se fue muy jovencito y hoy es un hombre que a los 52 años se emociona como si fuera un niño. Una charla a fondo en la que no faltaron recuerdos, intimidades y una sentencia: "Quise retirarme en Colón, pero esa deuda está saldada".