Por ahora hay Libertadores el 4 de mayo

¿Qué pasará con la vigilia de Colón si Patronato juega en el Brigadier?

El Presbítero Bartolomé Grella no está habilitado: el viernes que viene hay una inspección final de la Conmebol para decidir. "Si no es Patronato, será Colón, no hay otra chance", explican. El partido termina a la hora que arranca la misa sabalera esperando cada 5 de mayo.