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Se cayó la negociación

Jonás Acevedo finalmente no será refuerzo de Colón

El Sabalero había acordado con Instituto, pero el representante del volante modificó las condiciones económicas y la operación no se concretó.

Jonás Acevedo gritando un gol cuando vistió la camiseta de Patronato de ParanáJonás Acevedo gritando un gol cuando vistió la camiseta de Patronato de Paraná
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Jonás Acevedo finalmente no llegará a Colón. La negociación, que estaba encaminada luego del acuerdo entre el Sabalero e Instituto, se cayó por diferencias económicas.

Los clubes habían acordado la salida del mediocampista, pero su representante modificó las condiciones en la etapa final. Colón no aceptó el nuevo planteo y la transferencia quedó descartada.

Una incorporación que no se concretó

Acevedo había sido elegido para ocupar el cupo abierto por la transferencia de Leandro Allende a Guaraní de Paraguay. Iván Delfino pretendía sumarlo para el tramo final de la Primera Nacional.

El futbolista de 29 años continuará en Instituto, club con el que mantiene contrato hasta diciembre de 2026.

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