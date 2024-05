Visita a San Telmo, hoy uno de sus escoltas

Locro, empanada y Colón: juega el 25 de mayo en la Isla Maciel

El domingo llega Chaco For Ever al Cementerio de los Elefantes y luego el once de Delfino tiene que visitar a San Telmo en su complicado reducto. La AFA lo confirmó para el feriado patrio a la hora del almuerzo y por TV.