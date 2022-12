Saralegui necesita reforzar la defensa

Mientras se espera por la respuesta de Goltz, OIivera se desvinculó de Nacional

Aun cuando el experimentado zaguero central entrerriano está cumpliendo con la pretemporada sabalera porque su contrato vence a fin de año, todavía no se sabe si renovará su vínculo. En tanto, el ex defensor que marcó el tanto de descuento en la final de la Sudamericana contra Independiente del Valle, no seguirá jugando en Colombia y podría volver al rojinegro.