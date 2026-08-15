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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Fecha 25

Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Colón

El Sabalero volvió a la victoria este sábado en Santa Fe ante Patronato, ganando por 3 a 0.

Gol de Nacho Lago para el 3-0. Foto: Fernando NicolaGol de Nacho Lago para el 3-0. Foto: Fernando Nicola
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Colón ganó ante Patronato por 3 a 0 este sábado en el marco de la fecha 25 de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.

El encuentro se disputó desde las 16:30 en el estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe, con transmisión del stream oficial de AFA, LPF Play.

Con este resultado, el rojinegro quedó 3° con 42 puntos, 32 goles a favor y 19 en contra, a 7 de la primera posición, aún en zona de clasificación al Torneo Reducido.

Tabla de posiciones

Cuándo vuelve a jugar Colón

El rojinegro volverá a jugar el próximo sábado 8 de agosto ante San Telmo en el Estadio Brigadier Estanislao López por la 24° fecha del torneo.

Galería BICA: Colón-Patronato

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