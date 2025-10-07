Maradona versus Toresani...

A 30 años de “lo espero en Segurola y Habana, a ver si me dura 30 segundos”

Se cumplen 30 años de un partido que nadie olvidará. Fue la vuelta de Diego a Boca, en un partido contra Colón, cuando debió ser expulsado Caniggia y Toresani se peleó con Maradona.