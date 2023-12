Honestidad brutal

Iván Delfino: "No se si voy a dirigir a Colón en Primera o en la B"

Desde la tranquilidad de Sunchales afirma: "Colón es el desafío más importante de mi carrera". En cuanto al fallo de AFA dijo: "La situación me mantiene expectante pero no ansioso: nosotros no podemos cambiar nada".