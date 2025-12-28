El primer llamado es a las 19

Unión cierra el 2025 con una Asamblea que promete polémica

Los socios tatengues están convocados este lunes en la sede social para aprobar la Memoria y Balance del ejercicio económico que cerró el 30 de junio de 2025. El mismo presenta un déficit cercano a los 3 millones de dólares y desde la oposición criticaron a la conducción de Spahn.