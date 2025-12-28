Unión cierra el 2025 con una Asamblea que promete polémica
Los socios tatengues están convocados este lunes en la sede social para aprobar la Memoria y Balance del ejercicio económico que cerró el 30 de junio de 2025. El mismo presenta un déficit cercano a los 3 millones de dólares y desde la oposición criticaron a la conducción de Spahn.
Los socios de Unión concurren este lunes a la asamblea anual ordinaria.
Cumpliendo con lo que establece el estatuto de la institución, el Club Atlético Unión estará desarrollando en la tarde de este lunes 29 de diciembre la Asamblea Ordinaria que tiene como principal orden del día el de someter a votación la memoria y el balance del ejercicio 119 que va desde el 1° de julio y hasta el 30 de junio del corriente año.
Según informó días atrás la Comisión Directiva tatengue, el encuentro tendrá lugar en el salón de usos múltiples ubicado en la sede del club, debiendo ingresar por el acceso de Avenida López y Planes 3513. El primer llamado está previsto para las 19 y el segundo para las 20. Para poder participar, los socios deberán ser plenos, tener la cuota al día y concurrir con el DNI.
Tomando como referencia el balance que la propia entidad dio a conocer a través de su página web, se trata de un balance que arroja un déficit operativo que ronda los 3 millones de dólares, cuestión que en la previa de la asamblea despertó un fuerte malestar en sectores y agrupaciones opositoras que levantaron la voz.
Luis Spahn será protagonista del cara a cara con los socios tatengues.
Voces disidentes
De todos modos, no existe un consenso total entre los grupos que no responden a la administración Spahn, ya que mientras algunos invitan a aprobar el balance haciendo las críticas y objeciones correspondientes, los otros anticiparon que no levantarán la mano ya que detectan profundas irregularidades en los números que dieron a conocer desde el club.
En este sentido, la cuestión de la histórica deuda de Unión para con la familia del presidente sigue siendo el eje central de los reclamos, además de las cifras que se gastaron en el mercado de pases de principios de 2025 y las dificultades para cobrar las transferencias de futbolistas que fueron concretadas en dicho lapso.
También es importante recordar que dentro de este ejercicio no está contemplada la compra del predio Casa Unión, adquirido en la segunda mitad del año que termina.
¿Un intento más por "Taglia"?
Desde finales de la semana pasada, los medios que siguen de cerca la actualidad del Racing Club de Avellaneda daban cuenta de la información que indica que el entrenador de la academia, Gustavo Costas, junto a su cuerpo técnico habían tomado la determinación de mantener en el plantel al arquero Matías Tagliamonte, de último paso por Unión y cuyo pase pertenece a la institución que preside Milito.
Tras un buen semestre con el equipo tatengue, el deseo de los dirigentes, Leo Madelón y el propio golero pasaban por continuar atajando en Santa Fe, negociando una nueva cesión a préstamo luego de que venciera el plazo para que la entidad de la Avenida ejecute la opción de compra fijada en medio millón de dólares.
No se rinden. En Unión sueñan con volver a contar con Tagliamonte.
Sin embargo, la salida de Gabriel Arias más los buenos rendimientos de "Taglia" con la camiseta de Unión llevaron a Costas, quien recientemente renovó su contrato por 3 temporadas más, a depositar la confianza en el arquero que pasó por Tigre y Gimnasia de Mendoza para que sea el suplente de Facundo Cambeses en un 2026 con triple competencia para los de Avellaneda.
Así las cosas, suena imposible pensar que Racing le abra una puerta de salida a excepción de recibir una millonaria oferta en dólares para comprar el pase de Tagliamonte, algo que hoy por hoy aparece muy lejos de las posibilidades reales de Unión.
Sin embargo, y a pesar de que parece una misión imposible, en las últimas horas una voz importante dentro de la dirigencia rojiblanca manifestó públicamente su intención de hacer una gestión más, directamente con el mandamás académico.
El vicepresidente tatengue, Miguel Torres del Sel, contó en una entrevista en las últimas horas que consiguió el número de teléfono del propio Diego Milito, con quien buscará comunicarse directamente para exponer la situación y tratar de convencerlo de que la mejor opción para todas las partes interesados es que Tagliamonte retorne a Santa Fe.