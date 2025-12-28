El Tate conserva el 20 por ciento de una futura venta

¡Unión atento!: el Levante de España viene a la carga por Zenón

Boca ya no exige la cláusula por el zurdo correntino y negocio sobre la base de diez millones de dólares “limpios”. Si se llegara a concretar, la tesorería de Unión recibiría dos millones de dólares.