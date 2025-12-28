¡Unión atento!: el Levante de España viene a la carga por Zenón

El 30 de Juan Ignacio Nardoni, el 20 de Kevin Zenón, el 65 de Thiago Cardozo, el 60 de Junior Osvaldo Marabel, el 20 de “Rocky” Balboa, el 10 de Lucas Esquivel y el 50 del ahora suspendido Imanol Machuca. Ese es el rápido repaso de los porcentajes que Unión retuvo para negocios futuros de cada una de esas operaciones y transferencias.
“Si sale una de las más importantes, se acomodan los números”, sostienen los dirigentes tatengues. Por eso es que están todos atentos, más allá de las ventas que se puedan realizar en este mercado de verano: Lautaro Vargas, Mateo Del Blanco o Valentín Fascendini.
Como se sabe, Kevin Zenón es uno de los jugadores que Boca pone en vidriera para este mercado de pases. La dirigencia entiende que es el momento para hacer caja con él y están dispuestos a negociarlo en enero a cambio de un buen monto de dinero.
Aunque su rendimiento no se acercó a aquel mostrado en los primeros meses de su llegada, Zenón podría dar el salto a Europa en este mercado. Desde el Viejo Continente, el Levante de España sigue los pasos del correntino y podría ponerle fin a su ciclo en Boca.
Unión conserva el 20% de una futura venta y podría cobrar dos millones. Foto: Reuters
Según el sitio especializado Fichajes.net, El Levante tiene en carpeta a Zenón para este mercado y podría sacarlo de Boca. El medio citado indicó que el cuadro valenciano tiene una muy buena valoración sobre el jugador, especialmente por su polivalencia ofensiva y la capacidad de desbordar. Esto le daría un protagonismo al instante en el equipo que buscará la permanencia en La Liga esta temporada. A su vez, el periodista español especializado en el mercado europeo, Aaron Domínguez, confirmó el interés que hay por el volante ofensivo en sus redes. Pero no es el único club europeo que tiene en carpeta al oriundo de Goya, Corrientes.
Además del creciente interés de Levante por Zenón, el Bolonia aparece como la alternativa. Fichajes.net explicó que el equipo italiano busca ampliar la rotación en ataque y buscan perfiles con dinámica y versatilidad, cualidades que reúne el futbolista Xeneize.
Sin embargo, el contexto para el futbolista de 24 años no sería el mismo que en el Levante. Y es que Zenón llegaría para ser una alternativa, algo que no le garantiza muchos minutos como en el cuadro español. Los italianos son uno de los equipos más sólidos en el último tiempo y es un firme candidato a ganar la Europa League. Con este contexto, Kevin no tendría tanto protagonismo allí aunque la exigencia sería mayor que en España.
De esta manera, dependerá de lo que priorice el propio jugador: un protagonismo inmediato en España o un proyecto más ambicioso en Italia. Lo que sí está claro es que el ciclo de Zenón en Boca podría estar llegando a su fin y enero podría concretarse la salida definitiva del jugador tras el fallido intento de arribar al fútbol griego.
Levante y Bologna, los clubes europeos que siguen al zurdo correntino.
Más allá del interés que surge en Europa por Zenón, el periodista Facundo Pérez sostuvo en DSports Radio que sería el jugador a vender en este mercado de pases. Sin embargo, la postura de Claudio Úbeda sería muy distinta a la de la dirigencia xeneize.
La fuente citada reveló que el entrenador está decidido a recuperar al futbolista correntino para que vuelva a mostrar el gran rendimiento que supo tener en 2024. Por lo que restará saber si pesa más el pensamiento del entrenador o la idea institucional de concretar una futura venta en enero.