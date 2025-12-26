Campeón del mundo con Argentina en Qatar: ¡llega este viernes en Santa Fe!

No todos los días uno se puede cruzar con un campeón del mundo vigente con la Selección Argentina en el último Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. Para los rosarinos, seguramente, es mucho más fácil como consecuencia que Di María volvió a Rosario Central y que por estas horas está Lionel Messi en su tierra natal. En Santa Fe, no pasa tan seguido.
Lo concreto es que Leandro Paredes, uno de los arquitectos con Lionel Scaloni por la tercera estrella, estará este viernes en Santa Fe. ¿El motivo?: el casamiento de Kevin Zenón. No sólo estará Paredes sino varios futbolistas del actual plantel de Boca y algunos ex compañeros en Unión, como por ejemplo el “Pajarito” Daniel Juárez.
Leandro Paredes con la camiseta de la Selección Argentina. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
Desde que llegó a Boca, Leandro Paredes empezó a manejar el equipo adentro y afuera de la cancha. En lo humano, construyó en poco tiempo una relación espectacular con Kevin Zenón, quien decidió invitarlo a su casamiento en la ciudad de Santa Fe.
Kevin Zenón.
Kevin Zenón fue protagonista de un gol clave en los últimos años, cuando Unión le ganó a Tigre 1 a 0 y aseguró su permanencia. Luego, fue vendido por el Tate a Boca en 3.5 millones de dólares, quedando el 20 por ciento de la ficha en manos de Unión. El club xeneize lo blindó con un gatillo de 15 millones de euros para quien se quiera quedar con el zurdo correntino.