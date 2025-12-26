#HOY:

Sorpresivo desembarco para un evento social

Campeón del mundo con Argentina en Qatar: ¡llega este viernes en Santa Fe!

Además ganó la Copa América 2021 y la Copa América 2024: jugó 54 partidos y marcó 5 tantos con la albiceleste. Estará unas horas en la capital de la provincia y llega con otros jugadores de renombre.

Leandro Paredes con la camiseta de la Selección Argentina. Crédito: REUTERS/Rodrigo ValleLeandro Paredes con la camiseta de la Selección Argentina. Crédito: REUTERS/Rodrigo Valle
Por: 

No todos los días uno se puede cruzar con un campeón del mundo vigente con la Selección Argentina en el último Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. Para los rosarinos, seguramente, es mucho más fácil como consecuencia que Di María volvió a Rosario Central y que por estas horas está Lionel Messi en su tierra natal. En Santa Fe, no pasa tan seguido.

Lo concreto es que Leandro Paredes, uno de los arquitectos con Lionel Scaloni por la tercera estrella, estará este viernes en Santa Fe. ¿El motivo?: el casamiento de Kevin Zenón. No sólo estará Paredes sino varios futbolistas del actual plantel de Boca y algunos ex compañeros en Unión, como por ejemplo el “Pajarito” Daniel Juárez.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Peru - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - November 19, 2024 Argentina's Leandro Paredes reacts REUTERS/Agustin MarcarianLeandro Paredes con la camiseta de la Selección Argentina. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

Desde que llegó a Boca, Leandro Paredes empezó a manejar el equipo adentro y afuera de la cancha. En lo humano, construyó en poco tiempo una relación espectacular con Kevin Zenón, quien decidió invitarlo a su casamiento en la ciudad de Santa Fe.

Kevin Zenón.Kevin Zenón.

Kevin Zenón fue protagonista de un gol clave en los últimos años, cuando Unión le ganó a Tigre 1 a 0 y aseguró su permanencia. Luego, fue vendido por el Tate a Boca en 3.5 millones de dólares, quedando el 20 por ciento de la ficha en manos de Unión. El club xeneize lo blindó con un gatillo de 15 millones de euros para quien se quiera quedar con el zurdo correntino.

Selección Argentina de Fútbol
Santa Fe Ciudad
FIFA
Boca
Unión

