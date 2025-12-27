Kevin Zenón se casó en Santa Fe con varios jugadores de Boca presentes

Kevin Zenón y Sol Amsler se casaron este viernes 27 de diciembre en un salón a orillas del agua en la ciudad Santa Fe. La celebración reunió a compañeros y excompañeros vinculados a Boca que llegaron durante el receso y contó con un tramo al aire libre y luego un baile con banda en vivo.
Invitados del fútbol y postales que se viralizaron
Entre los asistentes hubo al menos Cinco futbolistas del plantel xeneize: Leandro Paredes (acompañado por Camila Galante), Exequiel Zeballos (con Noelia y su hija Brisa), Miguel Merentiel (con Victoria) y Leandro Brey, además de Lautaro Blanco, que se sumó directamente en Santa Fe.
Algunas de las postales de la emotiva noche del ex Unión.
Un posteo de Camila Galante mostró a Paredes, Merentiel, Zeballos y Brey viajando en un avión privado junto a sus parejas y la hija de Zeballos, y circuló un video viral de Merentiel durante la celebración.
Ceremonia frente al río y fiesta en el salón
La ceremonia se realizó al aire libre con el caguaomo telón de fondo en un salón del Dique II, aunque por el calor la celebración continuó luego en el salón principal; en el momento del “sí” se encendieron bengalas de humo y la banda Los Totora brindó el show en vivo.
En una imagen que se difundió en redes aparecieron además Ezequiel “Equi” Fernández y Cristian Medina, dos mediocampistas surgidos en la cantera de Boca que posaron junto a los novios y al grupo de invitados.
“Felicitaciones amigos”, escribió Lautaro Blanco, jugador de Boca, en una publicación junto a una foto con los recién casados.
Algunas de las postales de la emotiva noche del ex Unión.
El casamiento fue el cierre de un año en el que el futbolista consolidó su vínculo con el club: llegó a Boca en enero de 2024 tras la compra de su ficha a Unión de Santa Fe por alrededor de tres millones y medio de dólares y fue citado a la selección argentina Sub 23 que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024.
La organización y el perfil del evento tuvieron un marcado componente futbolero: varios integrantes del plantel aprovecharon el receso de fin de año para viajar y acompañar a la pareja en la ciudad donde ambos comenzaron su relación, según las crónicas.
Algunas de las postales de la emotiva noche del ex Unión.
Las imágenes compartidas en redes sociales incluyen postales de los preparativos y de las vacaciones previas de los novios; además, en días previos se difundió una cena privada que reunió a Zenón, Merentiel y Zeballos con otras parejas y futbolistas.
El matrimonio también llegó en un momento de pausa institucional: el plantel de Boca mantiene el receso de la temporada y tiene programado el regreso a los entrenamientos para el 2 de enero de 2026, cuando comenzarán los exámenes médicos y la pretemporada.