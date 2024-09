Su palabra

Kily González: "Si cobró bien ese penal, entonces hay que cobrar 1.000 por partido"

El técnico de Unión dijo que no fue penal, reconoció que el equipo bajó el rendimiento, dijo que le va a dar pelea a cualquiera y habló del mercado de pases: “Basta de buscarle el pelo al huevo, ¿quieren que me haga cargo yo de la no llegada de refuerzos?, me hago cargo”, señaló el DT.