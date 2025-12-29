Lo adquirió en 6 cuotas de 25 mil dólares

Unión hizo oficial la compra del 80% del pase de Diego Armando Díaz

Si bien la operación se concretó a mediados de diciembre, este lunes el club lo anunció a través de sus redes sociales. Sportivo Las Parejas retiene el 20% para una futura venta y el delantero firmó hasta diciembre de 2028. Madelón define si se queda a pelear un lugar o sale a préstamo a buscar rodaje en el ascenso o en el exterior.