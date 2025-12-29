Unión hizo oficial la compra del 80% del pase de Diego Armando Díaz
Si bien la operación se concretó a mediados de diciembre, este lunes el club lo anunció a través de sus redes sociales. Sportivo Las Parejas retiene el 20% para una futura venta y el delantero firmó hasta diciembre de 2028. Madelón define si se queda a pelear un lugar o sale a préstamo a buscar rodaje en el ascenso o en el exterior.
Puso el "gancho". Díaz selló su vínculo con Unión hasta diciembre de 2028.
Después de un par de meses de incertidumbre, y sobre el filo de la fecha pautada para hacer uso de la segunda y última opción de compra, el 15 de diciembre el Club Atlético Unión llegó a un acuerdo con Sportivo Las Parejas para adquirir el 80% de la ficha de Diego Armando Díaz, el delantero chaqueño que se ganó un lugar en el corazón del hincha tatengue a base de esfuerzo y de goles.
Si bien en el segundo semestre le costó encontrar continuidad en el primer equipo rojiblanco, sobre el final del Clausura volvió a sumar minutos ingresando desde el banco como recambio de Tarragona, Estigarribia y Colazo.
Vale recordar que cuando llegó a Santa Fe a principios de 2025, el DAD no contaba con experiencia en el fútbol profesional, por lo que estos meses fueron de adaptación a un entorno y a una exigencia completamente diferente. Convirtiendo goles inolvidables como aquel al Cruzeiro en la Sudamericana, el chaqueño estuvo cerca de salir a préstamo a mediados de año, aunque se terminó quedando.
Yendo de menor a mayor, el final del segundo semestre de la temporada lo encontró sumando minutos importantes e incluso teniendo la chance más clara para el empate en la dolorosa eliminación tatengue a manos de Gimnasia de La Plata.
Todas estas circunstancias llevaron a la dirigencia encabezada por Luis Spahn a negociar con sus pares de Las Parejas para adquirir la ficha de Díaz, llegando a un acuerdo cercano a los 150 mil dólares que Unión abonará en 6 cuotas. Ya con el 80% del pase del delantero, ahora Unión deberá tomar la decisión deportiva respecto de su futuro inmediato.
En la pretemporada que comienza el próximo viernes 2 de enero, Leonardo Madelón y sus colaboradores deberán definir qué quieren hacer con el DAD, si sostener su lugar en el plantel como cuarto delantero o bien liberarlo para que salga a préstamo a buscar rodaje en otra institución.
¿Se queda o se va?. Madelón define dónde jugará el DAD en 2026.
Lo quieren varios...
Si esto último sucede, ya son varios los clubes interesados en sus servicios, tanto en la Primera Nacional como en el exterior. En la máxima categoría de ascenso, el que mostró intenciones de contratar a Díaz fue el Chaco For Ever de Ricardo Pancaldo, mientras que no se descarta que Patronato vuelva a buscarlo si se desprende de Alan Bonansea.
Asimismo, se sabe que hay clubes chilenos que preguntaron por él y también existiría algún sondeo del recientemente ascendido Estudiantes de Río Cuarto. Una vez que Leo decida, el futuro del DAD comenzará a aclararse. Mientras tanto, Unión dio el paso y se lo aseguró por las próximas
Ofrecieron a Urzi
En la continuidad de un mercado de pases que hasta el momento no arrojó novedades importantes en la Avenida López y Planes, medios porteños sorprendieron este lunes al informar que el extremo Agustín Urzi fue ofrecido a la dirigencia tatengue de cara al 2026.
El zurdo nacido en Lomas de Zamora en mayo de 2000 viene de una irregular campaña con la camiseta de Huracán, club en el que estaba a préstamo procedente de Racing. Como el globo no ejecutó la opción de compra y en la academia no tiene lugar, el nombre del delantero fue acercado a varias instituciones de la Liga Profesional, entre ellas Unión.
Agustín Urzi tuvo un paso por las selecciones juveniles.
Si bien no es prioridad, se sabe que Madelón y compañía pretenden sumar un jugador en esa posición para darle otro vuelo por afuera a la ofensiva rojiblanca, por lo que el nombre está en análisis y su arribo a la ciudad podría concretarse.