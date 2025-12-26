Unión podría prestar al DAD a
otro club y haría volver a Ratotti
Más allá que el Tate adquirió el 80 por ciento de Diego Armando Díaz no se descarta que pueda ser cedido para que pueda jugar más seguido. Con Tarragona, Estigarribia y Colazo firmes, podría ser tenido en cuenta un canterano en el ataque.
Si bien la novela económica de Diego Armando Díaz (DAD) se terminó con la compra a Sportivo Las Parejas (150.000 dólares), Unión estaría analizando la alternativa de cederlo a préstamo a otro club para que el chaqueño pueda sumar minutos y jugar seguido. Del mismo modo, luego de su experiencia en el fútbol chileno, muchos ven con buenos ojos que el juvenil Franco Ratotti aparezca como elemento de recambio en el ataque tatengue de cara al 2026.
Compra en cuotas: seis de 25.000 dólares
En el caso de DAD, el Tate usó la segunda ventana de compra que tenía el contrato (la primera era del mes de septiembre pero el club no la activó) y acordó con Sportivo Las Parejas seis cuotas consecutivas de 25.000 dólares cada una. A cambio, el 80 por ciento de la ficha del punta.
Ahora bien, una vez capitalizado el club de López y Planes con esa adquisición, no se descarta que ahora Unión lo preste a otra institución para que pueda “ganar muchos minutos en campo y jugar”, algo que hizo muy poco con el nivel interesante de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y el “Huevo” Colazo.
De club a club, Unión recibió un pedido formal de parte de Chaco For Ever, a lo que se habría sumado Patronato de Paraná por segunda vez consecutiva. Desde el exterior, dos clubes chilenos y dos ecuatorianos se comunicaron con el entorno del punta. Si bien es uno de los temas que está “en revisión”, hay muchas chances que el Tate trate de prestar a Diego Armando Díaz para que pueda terminar de equilibrarse como un delantero profesional.
Diego Armando Díaz. Foto: El Litoral
Al mismo tiempo, parece haber un cambio de idea en cuanto a la administración deportiva que el Tate tiene pensando para su canterano, Franco Ratotti, que viene de hacer una experiencia en el fútbol chileno con la camiseta de la Unión Española. Por ahora, la entidad de la Avenida López y Planes no quiere saber nada con volver a prestarlo, por lo que podría estar en los planes de Leonardo Carol Madelón. De esa manera, si sale DAD a préstamo, el chico Ratotti tendría muchas posibilidades de “pelear” como recambio.
Lo quieren a préstamo: ¿Unión dice no?
El “fogueo” del juvenil del otro lado de la Cordillera se terminó automáticamente: si bien el préstamo era por 18 meses y con opción de compra a favor del equipo chileno, había una cláusula de rescisión automática que se activaba si el equipo perdía la categoría, algo que lamentablemente se consumó.
Franco Ratotti, con 20 años y primer contrato profesional firmado, se fue ganando lugar en base a los muchos goles que pudo gritar en la reserva de AFA del Tate.
"Desde los 10 años que estoy en Unión. Fue mi primer club y me alegro de haber salido bien. Soy de Barranquitas y antes de jugar en Unión, lo hacía en un club de mi barrio. ¿Algún técnico que me haya marcado?, de todos saqué algo, no te puedo mencionar a uno en especial", contaba el juvenil delantero a El Litoral hace algunos meses.
Ratotti y Di Leo. Foto: El Litoral
El representante de Franco es Martías Di Leo, a quien le llegaron algunos pedidos y ofertas para que Ratotti juegue a préstamo en este 2026. Por ahora, la política de Unión es intentar no escuchar ofrecimientos por Ratotti, esperando el visto bueno final de Leonardo Carol Madelón.