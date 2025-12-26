Los movimientos silenciosos del mercado tatengue

Unión podría prestar al DAD a otro club y haría volver a Ratotti

Más allá que el Tate adquirió el 80 por ciento de Diego Armando Díaz no se descarta que pueda ser cedido para que pueda jugar más seguido. Con Tarragona, Estigarribia y Colazo firmes, podría ser tenido en cuenta un canterano en el ataque.