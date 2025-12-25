Tagliamonte se queda a hacer la pretemporada con Racing y Madelón debe buscar otro arquero
Gustavo Costas, entrenador de la academia, le comunicó al golero que será tenido en cuenta como alternativa de Cambeses tras regresar de su préstamo en Unión. En la Avenida se ilusionaban con volver a negociar un préstamo por el portero titular en el último semestre. Se barajan opciones en el país y en el exterior.
No vuelve. Pese al deseo de Madelón y de Tagliamonte, el arquero se queda en Racing.
A pesar de las intenciones de todo el mundo Unión y del propio jugador, desde Avellaneda confirman por estas horas que Racing ya se aseguró el reemplazo de Gabriel Arias en este mercado de pases con el regreso de Matías Tagliamonte después de su préstamo en Santa Fe.
El cuerpo técnico que lidera Madelón tenía el deseo de ejercer la opción de compra de 500.000 dólares por el 70% de la ficha de Tagliamonte (Racing posee el 80%), aunque no pagó a tiempo los 100.000 dólares de adelanto que tenía un plazo hasta el 30 de noviembre. Posteriormente, Unión envió una nota a Racing mediante la cual pidió iniciar negociaciones.
Pero desde Avellaneda llegó la negativa porque necesitaban al arquero para suplantar a Arias, quien se despidió de la Acadé (en el banco) en la final perdida ante Estudiantes en la definición por penales.
Tal y como indica el sitio partidario Racing de Alma, al club de Avellaneda le vino muy bien que Unión se le escapara la chance de quedarse con Taglia porque evitará desembolsar dinero por la compra o la cesión de otro arquero. Y además, recuperará a un futbolista que aprovechó el rodaje en Unión, con desempeños sobresalientes.
A inicios de 2025 el arquero había sido cedido al Tatengue, tras la llegada de Facundo Cambeses a la Academia. Procedente de Atlético de Rafaela, había desembarcado en Racing con Juan Antonio Pizzi como técnico, a préstamo por un año y medio, con una opción de 300.000 dólares por la mitad de la ficha.
Tiempo después de comprar esa porción, Racing adquirió otro 30% y se quedó con el 80%. Su primer préstamo la Academia fue a Tigre. Luego se fue en la misma condición de Gimnasia de Mendoza. Y por último, recaló en el Tatengue.
Buen paso por Santa Fe
En Unión, Tagliamonte atajó en 22 encuentros, 17 por el reciente Torneo Clausura. Le metieron 16 tantos y mantuvo 12 vallas en cero. Como parte de su buen semestre, fue el héroe al atajar penales en las definiciones en las victorias frente a Rosario Central y Defensa y Justicia, por la Copa Argentina.
A lo largo de su carrera detuvo cinco de 13 penales que le patearon. Y con Unión llegó a hasta los octavos de final en los Playoffs, donde perdió 2-1 contra Gimnasia, en Santa Fe, el 24 de noviembre último.
Tagliamonte sabe que llegará para ser suplente de Cambeses y que deberá armarse de paciencia. Como dato alentador para él, es consciente de que Facu tiene posibilidades de continuar siendo convocado a la Selección, razón que le abriría puertas para entrar en acción. Otro punto a favor es que ya conoce desde adentro las exigencias de Racing y no necesitará adaptarse al club.
En sus últimos encuentros en Racing no había dejado una buena imagen, pero regresa un arquero más armado y fortalecido en confianza después de su buen año en Unión. Con su vuelta, el tercer arquero seguirá siendo Francisco Gómez y el cuarto, Thiago De Bellis.
Matías Tagliamonte, figura de Unión en el Clausura.
Se buscan goleros
Con la situación de Tagliamonte aparentemente resuelta, más la salida de Tomás Durso luego de que Atlético Tucumán activara la cláusula de repesca, la situación de los arqueros en Unión se convierte en un dolor de cabeza para el cuerpo técnico de Madelón y para la dirigencia de Spahn.
Actualmente, el plantel tatengue cuenta en ese puesto con Federico Gómez Gerth, que vino a mediados de año y sumó un par de partidos con la reserva, Lucas Meuli y el resto de los juveniles de la institución.
Hace apenas 6 meses y con un panorama similar, Madelón insistió para que llegara el propio Durso (después se sumó Gómez Gerth), en detrimento de un Meuli que tuvo una buena temporada con la reserva de Vazzoler y que hoy cuenta con varias opciones para salir a préstamo en busca de rodaje.
De esta manera, Unión tiene la urgencia de sumar un arquero o incluso dos en caso de que Leo considere que ninguno de los de “abajo” está para ser suplente.
Desde que Tagliamonte se fue de Santa Fe, sonaron como alternativa nombres de porteros que serían del gusto del entrenador rojiblanco y por el cual se hicieron sondeos. El primero de ellos fue el uruguayo Renzo Bacchia, de excelente 2025 con la camiseta de Cerro de su país y que confesó públicamente que tuvo un llamado de Unión.
El segundo apellido que trascendió es el de Matías Mansilla, el experimentado arquero que viene de jugar en Atlético Tucumán, cuyo pase pertenece a Estudiantes de La Plata y a quien Madelón conoce de su paso por Central Córdoba. Sin embargo, desde el entorno del entrerriano reconocen que la prioridad es buscar una salida al exterior.
Matías Mansilla fue sondeado por Unión.
A una semana del inicio de la mini pretemporada y a menos de un mes del debut en la Liga Profesional todo el mundo Unión se hace una pregunta: ¿quién estará parado debajo de los 3 palos en la primera fecha contra Platense?.