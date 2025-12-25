Durso también se fue...

Tagliamonte se queda a hacer la pretemporada con Racing y Madelón debe buscar otro arquero

Gustavo Costas, entrenador de la academia, le comunicó al golero que será tenido en cuenta como alternativa de Cambeses tras regresar de su préstamo en Unión. En la Avenida se ilusionaban con volver a negociar un préstamo por el portero titular en el último semestre. Se barajan opciones en el país y en el exterior.