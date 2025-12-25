La frase de Trionfini que confirma el rumor

Lo de Zurbriggen es un hecho en Unión: “Santi está muy entusiasmado”

Ocupará la figura necesaria del secretario técnico, por decisión de Luis Spahn y la CD del Tate para trabajar al lado de Madelón. El manager es muy amigo de Brítez: ¿puede volver Ema a ponerse la rojiblanca en 2026?.