Lo de Zurbriggen es un hecho en Unión: “Santi está muy entusiasmado”
Ocupará la figura necesaria del secretario técnico, por decisión de Luis Spahn y la CD del Tate para trabajar al lado de Madelón. El manager es muy amigo de Brítez: ¿puede volver Ema a ponerse la rojiblanca en 2026?.
Santiago Zurbriggen regresa a Unión como nuevo secretario técnico del fútbol profesional.
Con más de 100 partidos oficiales con la rojiblanca a bastones y tirando sus últimos cartuchos en el fútbol de ascenso de Italia, Santiago Zurbriggen será oficializado en los próximos días como el nuevo secretario técnico del fútbol profesional en el Club Atlético Unión. A los 35 años, luego de haber jugado en su querido Unión, Lanús, Defensa, Alvarado, los dos Estudiantes (Caseros y Río Cuarto) y este cierre en Italia (Sarda y Monastir), “Santi” vuelve a casa para este 2026.
Alejandro Trionfini, ex coordinador de esa camada donde surgió Santiago Zurbriggen y actualmente DT designado en la reserva de AFA del Tate, contó en el programa ADN GOL (96.7) lo que es un secreto a voces en López y Planes: “A mí me agarró por sorpresa el llamado, yo tenía ticket para volver el 21 de diciembre a pasar las Fiestas en Esperanza y me volvía a República Dominicana. Hablé con Nico Vazzoler y después cerré todo rápido con Luis; no soy de dar muchas vueltas. ¿Si estoy al tanto de lo de Santi Zurbriggen?...Acabo de hablar con Santi, está muy entusiasmado con esta posibilidad de volver a Unión. Eso es lo que tiene este club cuando se te mete…la ganas de querer volver”.
De esa manera, más allá de la nueva función de Nicolás Vazzoler, el Tate cerró dos retornos antes de las fiestas de Fin de Año: Alejandro Trionfini en reserva de AFA y Santiago Zurbriggen como secretario técnico para trabajar al lado del cuerpo técnico de Leo Madelón en un mercado de verano que es, por lo menos, raro: abre en enero y cierra en marzo, con el famoso “Año Mundial” en el medio.
De esa camada tatengue, muchos cultivaron durante mucho tiempo el valor real de la amistad. “Se va el mejor coordinador de la historia”, escribió hace años Emmanuel Brítez cuando le tocaba la despedida al propio Alejandro Trionfini. El polifuncional defensor de 34 años, que viene de jugar y perder la categoría con el Fortaleza, es amigo de Santi Zurbriggen y conocido de Leo Madelón. “¿Si también vuelve Ema…no lo puedo asegurar, hasta tanto no llego”, se sonreía el flamante DT de la reserva ante la consulta de si “vuelven todos”: ¿Trionfini, Zurbriggen y Brítez?.
Santiago Zurbriggen en acción el día en que marcó el gol de cabeza que le dio el último triunfo a Unión en cancha de Argentinos Juniors
A propósito de la reserva, arrancará la pretemporada el 2 de enero, en el predio de “Casa Unión”, donde la idea es “vivir pegado a la Primera con Leo”. Los colaboradores de Alejandro Trionfini serán los mismos de Nicolás Vazzoler: Juan De Olivera, “Pancho” Vazzoler y su propio hijo, Matías Trionfini, en la parte física.
“Hay un listado de 45 chicos, para conformar reserva de AFA y la Primera de la Liga Santafesina. Los quiero ver a todos durante dos semanas y después evaluar los cortes de un grupo grande. Los días que Leo viaje a Uruguay con la Primera vamos a aprovechar para concentrar unos días en Casa Unión”, anticipó el propio Alejandro Trionfini.
Por lo que se pudo saber, en lo que es la coordinación general de inferiores y cuerpo técnico de Liga Santafesina no habrá cambios en el Tate: seguirá los mismos de este 2025 en Unión.
Almendra se va deRacing alNecaxa
En medio de las Fiestas, y en un mercado de pases que se empieza a mover, Racing cerrará de un momento a otro su primera venta al exterior: Agustín Almendra será nueva jugador del Necaxa de México. El ex equipo dirigido por Fernando Gago se mostró interesado en el volante creativo y desde la Academia informaron que la operación está cerrada de palabra. Según trascendió, el club venderá la totalidad del pase en una cifra cercana a los 2.500.000 dólares. Es por este motivo que también se aceleró como primer refuerzo por Matko Miljevic, quien vendría a ocupar ese rol.
Este miércoles por la tarde, horas antes de Nochebuena, Papá Noel se adelantó para el ex Boca. A diferencia de lo sucedido hace seis meses, cuando había hecho fuerza para irse a Vélez y la dirigencia no lo aceptó por estar en medio de la temporada, ahora le abrieron las puertas.
Es un jugador que si bien ha sido titular en gran parte de la etapa de Costas nunca se sintió del todo cómodo. De hecho, a fin de año superó los 100 partidos con esta camiseta y apenas pudo completar siete. Estos números también hicieron que Almendra no pueda ser vendido por una cifra más importante, pero lo cierto es que era uno de los futbolistas que habían cumplido un ciclo en Avellaneda.
Hace seis meses, RDA había expuestos los motivos por lo que Almendra quería irse del club. Ya sentía que había cumplido un ciclo en el club y había pedido una mejora salarial para quedarse. Detalle no menor, y que puede ser central en esta historia es su representante. ¿Quién es? Hernán Berman, el mismo de Marcelo Gallardo.
Después del escándalo con River y Maxi Salas, las relaciones quedaron rotas con el Millonario. Y el representante del técnico del Millonario es eje central en esta historia Casualidad o no, uno de su escudería es el primero en ser vendido en este mercado de pases. También es cierto que Costas quiere jugadores más físicos y, al igual que Vietto, Almendra no encajaba demasiado en los planes del entrenador.
Contra Tigre, en el triunfo por penales en los cuartos de final del Torneo Clausura, Almendra llegó a los 100 partidos. Lo logró en dos años y medio y ganando dos títulos internacionales, la Copa Sudamericana 2024 y Recopa 2025. A 26 de esos encuentros los disputó por torneos internacionales, mientras que 73 fueron por torneos locales y Copa Argentina. Y en este recorrido anotó seis goles y metió ocho asistencias. Les convirtió a Fortaleza (Copa Libertadores), Sportivo Luqueño, Athletico Paranaense (Sudamericana), a Unión, Barracas Central y Tigre (campeonato local). Finalmente se terminará yendo a Necaxa tras haber jugado 102 partidos en la Academia.
