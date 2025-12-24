Tomás Fagioli, tras firmar su primer contrato: “Un sueño hecho realidad”

Una de las buenas noticias que arrojó el arranque de la semana en el mundo Unión estuvo vinculada con la firma del primer contrato profesional de Tomás Fagioli. El defensor central nacido hace 20 años en San Justo tuvo un gran año con la reserva y se ganó el derecho de dar el salto al profesionalismo apenas 12 meses después de arribar desde el club Colón de su ciudad natal.
Con la emoción todavía a flor de piel, el zaguero que debutó en la primera de Liga Santafesina con apenas 16 años de edad dialogó con Radio Gol FM 96.7 y comentó: “Estoy contento y feliz por la oportunidad que me da el club. Todo fue muy rápido, todavía cuesta caer, pero hay que aprovechar los momentos. Uno arranca desde chico, desde los 15 o 16 años, y hay mucha gente que estuvo en el proceso".
Fagioli anotó el penal de la consagración en Copa Santa Fe.
Su historia
En otro tramo de la entrevista, y consultado sobre el desarrollo de su carrera futbolística, quien convirtió el último penal en la coronación de Unión en la Copa Santa Fe recordó: “Arranqué en cuarta, jugué cinco partidos y después subí a reserva. Una vez que subí, cambiaron muchas cosas para bien. No deja de ser el primer paso"
"Ahora estoy a disposición de lo que diga el club, sea reserva o Primera. Más que paciencia, hay que tener una mente tranquila y una familia que acompañe. Pasan muchas cosas, buenas y malas, pero hoy todo valió la pena”, agregó Fagioli.
Fagioli fue clave en el gran año de la reserva tatengue.
La premonición
Antes del final, el juvenil fue consultado por una anécdota curiosa que involucra una fotografía que hace un año era un sueño y hoy se transformó en realidad. Sobre esa historia, Fagioli reveló: “En diciembre de 2024 hicimos una joda con amigos, firmando en el celular. Ayer, cuando la vimos de nuevo, fue una alegría enorme porque ese sueño se terminó cumpliendo”.