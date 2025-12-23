El defensor Tomás Fagioli firmó su primer contrato con Unión

Una de las novedades con las que arrancó la semana en el mundo Unión fue la firma del primer contrato profesional de Tomás Fagioli, el marcador central que cerró una gran temporada con el equipo de reserva de AFA y se ganó la chance de firmar su vínculo con la institución de la Avenida López y Planes.
Tomás Fagioli al momento de sellar su primer contrato con Unión.
De San Justo a la Avenida
El juvenil de 20 años (nació el 22 de agosto de 2005) es oriundo de San Justo y se formó en las divisiones inferiores del club Colón de su ciudad natal . Traído a Santa Fe por Marcelo Aranda, Tomás llegó a Unión a principios de este 2025 y se fue ganando un lugar de privilegio en la reserva que dirigió Nicolás Vazzoler, sumando muchos minutos y alternando en el puesto con Schultz, Isla y Aimar.
Fagioli fue clave en la consagración tatengue en Copa Santa Fe anotando penales decisivos.
Además de su porte físico y su casi 1.90 de altura, Fagioli se destacó por su personalidad en momentos clave, siendo el elegido para definir las series de penales que llevaron a la reserva tatengue a conseguir el título de la Copa Santa Fe.
Vínculo por 2 temporadas
El contrato que firmó el defensor se extiende hasta diciembre de 2027 y se espera que tenga la oportunidad de hacer la pretemporada con el plantel profesional, siendo observado de cerca por el cuerpo técnico de Leonardo Madelón y que ahora integra el propio Vazzoler.
Según cuentan desde Casa Unión, el de Fagioli no será el único primer contrato que se pretende firmar antes del cierre del año, siguiendo con la política de la institución de preservar y potenciar su patrimonio.