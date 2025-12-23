Deja de jugar para venir a Santa Fe

Unión busca mánager y todos los caminos conducen a Santiago Zurbriggen

A menos de diez días del final de 2025, y con la presión de definir un nuevo secretario deportivo por la normativa exigida por la AFA, los dirigentes rojiblancos avanzaron en las últimas horas para que el ex defensor tatengue asuma ese rol. Tiene la licencia necesaria y podría ser anunciado antes del final de esta misma semana.