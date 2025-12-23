Unión busca mánager y todos los caminos conducen a Santiago Zurbriggen
A menos de diez días del final de 2025, y con la presión de definir un nuevo secretario deportivo por la normativa exigida por la AFA, los dirigentes rojiblancos avanzaron en las últimas horas para que el ex defensor tatengue asuma ese rol. Tiene la licencia necesaria y podría ser anunciado antes del final de esta misma semana.
Entre los varios frentes que debe atender por estas horas la dirigencia que encabeza Luis Spahn está la definición de la persona elegida para ocupar desde 2026 el cargo de secretario deportivo, cumpliendo así con la exigencia impuesta por la AFA para todos los equipos que militan en la Liga Profesional y en la Primera Nacional.
En esta búsqueda, en las últimas semanas trascendieron (y se fueron descartando) apellidos que fueron sondeados por la directiva de Unión, buscando tomar una resolución rápida pero a conciencia para evitar sanciones pero también para generar un equipo de trabajo que no rompa con la armonía entre los propios dirigentes y el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Carol Madelón.
Madelón sumará una pieza clave para el día a día del plantel.
Con este panorama, las tratativas fue virando de nombres con experiencia en la labor de mánager pero sin vínculo previo con Unión (Sebastián Peratta) a apellidos que no han desarrollado aún esta tarea pero que sí tienen en su currículum una relación directa tanto con el club como con el propio Madelón.
De una terna que incluía a Santiago Zurbriggen, Manuel De Iriondo y Jonatan Bottinelli, todos ellos con la licencia que exige la AFA en sus manos, en el transcurso de las últimas horas fue el valesano el que tomó una ventaja que a esta altura de la semana parece ser determinante.
Zurbriggen, de 35 años y formado en las inferiores del Club Atlético Unión, todavía se desempeña como futbolista profesional en una liga de ascenso de Italia, país en el que recaló hace un par de temporadas y donde sumó minutos el domingo pasado en la victoria de su equipo, el Costa Orientale Sarda.
Sin embargo, y según pudieron saber los dirigentes de la Avenida en contacto con Santiago, el jugador tiene la decisión tomada de dedicarse a la dirección deportiva una vez que le ponga punto final a su periplo dentro de la cancha. Es por ese motivo que Zurbriggen hizo y aprobó el curso para desarrollar esa tarea en nuestro país, a la espera de una oportunidad para dar el siguiente paso.
Tras varias gestiones, Spahn se decidió por Zurbriggen. Crédito: Manuel Fabatía
Ante la aparición de iniciar su camino en el club que lo vio nacer como futbolista y con uno de los entrenadores que más lo marcó en su etapa de jugador, Zurbriggen no tiene dudas: si Unión lo convoca deja el fútbol y rescinde su contrato en Italia para venir a poner manos a la obra en Santa Fe.
Extraoficialmente, en López y Planes 3513 reconocen que la gestión está a un paso de cerrarse, y que incluso podría anunciarse antes del final de esta semana o a más tardar la semana próxima. Entre las razones que llevan a la elección del valesano se destaca su formación y su interés por la tarea del secretario deportivo, además del ya mencionado conocimiento del club..
Respecto de las tareas a desarrollar, se presume que en esta primera etapa serán más vinculadas a la parte logística y de gestión en las negociaciones, dejando siempre la última palabra en Madelón para la parte deportiva y Spahn para la cuestión económica.
Al mismo tiempo, deberá encargarse del día a día del plantel en cuanto a entrenamientos, traslados y amistosos de pretemporada. Además, estará en contacto permanente con la coordinación del fútbol amateur, sumando un nexo entre las partes para generar armonía y un canal de diálogo directo con la reserva que ahora dirige Trionfini y las demás categorías.