Unión hizo oficial la llegada de Alejandro Trionfini como entrenador de la reserva
Si bien su arribo había sido anunciado por los propios protagonistas hace un par de semanas, este martes Unión comunicó a través de sus redes sociales la asunción del esperancino como DT de la formación que disputará la Copa Proyección y defenderá el título de la Copa Santa Fe en 2026. “Es un club que quiero, con gente que quiero”, aseguró desde Casa Unión.
Trionfini asume un nuevo desafío con la reserva tatengue.
La propuesta realizada por Leonardo Madelón y la decisión tomada por Nicolás Vazzoler de sumarse al cuerpo técnico de la primera división de Unión obligó a la dirigencia a salir en búsqueda de un entrenador que se haga cargo de la divisional de reserva con miras a una intensa temporada 2026.
Tras un año exitoso, con buenos resultados tanto en la Copa Proyección como en la Copa Santa Fe y la Liga Santafesina, el objetivo era darle continuidad a un proyecto que se muestra aceitado y que empieza a dar sus frutos con la promoción de buenos valores juveniles hacia el primer equipo.
Trionfini fue coordinador de inferiores de Unión.
Con la salida de Nicolás Vazzoler pero la continuidad de su hermano Francisco y de Juan De Olivera como parte del cuerpo técnico de reserva, la idea fue buscar un apellido que se acople al grupo de trabajo y no rompa la armonía que se logró construir en los últimos 2 años. En este camino, un nombre caía como anillo al dedo y era el de Alejandro Trionfini.
Volver a casa
El experimentado técnico y formador ya tuvo un pasado en el club en el rol de coordinador de inferiores, antes de partir hacia la República Dominicana donde desarrolló un exitoso trabajo con el fútbol de base. Con la decisión de regresar a su país, el llamado de la dirigencia rojiblanca llegó en el momento justo para que Trionfini acepte la propuesta y ponga manos a la obra.
Este martes y a través de sus canales oficiales de comunicación, el club oficializó la llegada del flamante DT de Reserva, con una foto en Casa Unión y unas primeras declaraciones en este regreso al tatengue.
Alejandro Trionfini con la selección de República Dominicana. Foto: Gentileza
"Mentalidad ganadora"
En este marco, Trionfii comenzó dejando en claro por que no dudo en dar el sí al ofrecimiento de Unión: “Si me demuestran interés real y el proyecto es bueno, yo no me hago el difícil. Es un club que quiero, con gente que quiero. Este club otra vez me abre la puerta como si fuera de la casa”.
En otra parte de su mensaje, el nuevo entrenador de la reserva rojiblanca explicó los objetivos que se traza al sumarse a un proyecto en marcha: “Tenemos que formar futbolistas con mentalidad ganadora, aptos desde lo físico, táctico y técnico. Hay chicos a pasos de Primera y otros a los que todavía les falta. Hay que identificarlos. El técnico de Primera tiene que sacar jugadores de acá”.