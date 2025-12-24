Está el sucesor de Vazzoler

Unión hizo oficial la llegada de Alejandro Trionfini como entrenador de la reserva

Si bien su arribo había sido anunciado por los propios protagonistas hace un par de semanas, este martes Unión comunicó a través de sus redes sociales la asunción del esperancino como DT de la formación que disputará la Copa Proyección y defenderá el título de la Copa Santa Fe en 2026. “Es un club que quiero, con gente que quiero”, aseguró desde Casa Unión.