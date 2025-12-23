Junior Marabel, un salvavidas impensado en el Mundo Unión

A la espera de algún regalo demorado de Navidad (Unión tiene el 20 por ciento de Kevin Zenón y el 30 por ciento de Nardoni, además del 10 de Balboa) y de las posibles ventas del mercado de verano (Del Blanco, Vargas, Fascendini), el Tate se encuentra por un posible e inesperado ingreso: la venta del punta Junior Osvaldo Marabel.
El 24 de julio de 2022, El Litoral titulaba: “Unión ya tiene a Marabel”. En el desarrollo de la noticia se explicaba que “el club incorporaba al delantero paraguayo Junior Marabel, de 24 años, que proviene de General Caballero de Paraguay y al que se le firmó un contrato por tres años (hasta mediados de 2025), adquiriendo un 60 por ciento del pase”.
El monto que trascendía por ese tiempo en López y Planes era de 600.000 dólares, quedando como “socio” del Deportivo Capiatá.
Dos goles en 31 partidos. Foto: El Litoral
“Junior Marabel convirtió 7 goles en 19 partidos en el último torneo paraguayo y además disputó cuatro partidos de la Copa Sudamericana durante este año”, era la carta de presentación hace tres temporadas, incluso con un interés paralelo de Colón por ficharlo.
Con apenas dos (2) goles en 31 partidos, tanto Unión como Marabel y su representante (Carlos Capogrosso) decidieron que era momento de cambiar de aire. Volvió a ponerse la blusa roja de General Caballero y se reinventó con 5 goles en 10 juegos.
El próximo desembarco, siempre con contrato extendido con el Tate, fue Palestino de Chile. En la primera temporada, 9 goles en 41 partidos; este año, 13 gritos en 42 y mucha vidriera en los cruces de la Copa Conmebol Sudamericana, donde incluso “lo vacunó” a Unión.
¿Cuánto pide Spahn?. Foto: Fernando Nicola
Un año más de contrato: vender o vender
Ahora, terminado el vinculo del otro lado de la Cordillera, le queda un año más de contrato con el Tate, que buscará esta vez concretar una venta para el punta de 27 años. “Primero, ya lo cedimos varias veces; segundo, el momento de venderlo es ahora”, aseguran en López. Eso sí, la cifra debe “calmar” los nervios de Unión pero también de Capiatá, que tiene el 40 por ciento de la ficha.
Hace algunas horas, el propio Junior Osvaldo Marabel concedió una entrevista al programa Deporte Total, por AM780 de Paraguay. Hizo un repaso de la experiencia chilena y su ilusión para lo que viene en la temporada 2026.
“Tengo contrato por un año más con Unión de Santa Fe. Con Palestino termina ahora. Creo que hice un buen año y sé que hay algunos llamados de otros clubes", tiró el “9”.
“Con mi representante habló gente de Olimpia, pero por lo que me comentó después, no pasó de ser más que una averiguación", explicó acerca del interés del rey copero franjeado de Paraguay.
En cuanto a un año muy bueno en lo personal, Marabel comentó que con la camiseta de Palestino “jugaba de 9 en Chile, muy pocas veces con un acompañante, y me fue muy bien esa posición: es más hice goles y clasificamos de vuelta a una copa internacional".
En un primer momento se habló de un club grande de Chile, después lo que el mismo Marabel comentó de Olimpia y algo firme de Alianza Lima con “Pipo” Gorosito entrenador (ya no está más). Casi al mismo tiempo, un interés firme de Portugal.
La pregunta del millón es ¿qué dinero exige Unión para la venta por su 60 por ciento y qué dinero le tocará a Capiatá por el 40 por ciento restante?.
A la espera de los demorados porcentajes navideños de Kevin Zenón (Unión tiene el 20 si Boca lo vende) y de Juan Nardoni (el Tate retiene el 30 si Racing le da salida desde Avellaneda), lo de Junior Osvaldo Marabel podría ser un obsequio de reyes por el lado de López y Planes.