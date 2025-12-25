Fernando Peverengo: balance positivo de 2025 y firme control en las canchas

El Director Provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, trazó un balance “altamente positivo” de lo que fue el 2025 en materia de espectáculos públicos en Santa Fe, aunque sin perder de vista que se trata de un área “compleja” y en permanente revisión.
Durante una entrevista en el programa Santa Fe Policiales, el funcionario repasó cifras, decisiones clave y el rol de la tecnología para mantener a los violentos fuera de las canchas.
Si bien el fútbol concentra la mayor visibilidad social, la agenda fue mucho más amplia. Según precisó Peverengo, en lo que va del año se desplegaron 222 eventos musicales y 164 partidos, lo que implicó un trabajo coordinado y constante con las fuerzas de seguridad.
“El fútbol se vive de otra manera en Santa Fe, por eso focaliza la atención, pero nuestra área cubre recitales y eventos de todo tipo”, explicó el funcionario, quien destacó el respaldo político y operativo del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Policía provincial.
Colón y Unión: control sin relajamiento
Uno de los ejes centrales del balance estuvo puesto en los estadios de Colón y Unión, donde la conflictividad obligó a tomar medidas excepcionales. En el caso del Sabalero, Peverengo fue claro: las restricciones en la popular Sur continúan y no habrá marcha atrás mientras sea necesario.
“La satisfacción es ver familias, chicos y mujeres en la tribuna. Eso costó mucho trabajo y no nos vamos a relajar”, afirmó. En Unión, en tanto, se mantienen sobreoperativos para evitar que hipótesis de violencia lleguen al estadio, especialmente tras hechos de inseguridad protagonizados por referentes de la barra.
El partido que marcó el año
El encuentro entre Colón y Mitre de Santiago del Estero fue señalado como uno de los momentos más críticos de 2025. Suspensión, incidentes generalizados y una tensión que atravesó a todo el estadio.
Colón-Mitre fue la tormenta perfecta para que todo salga mal, reflexionó Peverengo. Foto: archivo El Litoral
“Fue una noche donde se alinearon los planetas para que todo salga mal”, reconoció Peverengo. Objetos arrojados desde distintos sectores, jugadores que no querían salir del campo y un operativo que debió priorizar la integridad física de familias y menores. “Limpiar una tribuna no es amigable cuando hay mujeres y chicos que no tuvieron nada que ver con los destrozos”, remarcó.
Derecho de admisión
Uno de los cambios de fondo en la política de seguridad fue que el Estado provincial asuma la aplicación del derecho de admisión, quitándole presión a los clubes y dirigentes.
El software Tribuna Segura sirve para que los violentos no vayan a las canchas.
“En ciudades chicas o incluso en Primera División, ningún dirigente quiere enfrentarse cara a cara con un violento. Por eso, ante un acta policial, somos nosotros quienes aplicamos el derecho de admisión”, explicó. La lógica es clara: evitar que conflictos externos se trasladen a las tribunas.
Bandera, trapos y castigo simbólico
Peverengo también dejó una definición contundente sobre las barras: “Lo que más les duele no es una multa, es sacarle la identidad”. En ese sentido, confirmó que el Ministerio mantiene banderas secuestradas a grupos violentos y que no serán devueltas hasta que haya un cambio real de conducta.
Tribuna Segura
En el tramo final, el funcionario destacó el impacto del programa Tribuna Segura, una herramienta tecnológica aportada por Nación mediante un convenio con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
“Es un software que se utiliza desde teléfonos móviles y permite detectar en tiempo real si una persona tiene pedido de captura, pedido de paradero o algún tipo de restricción para ingresar a espectáculos”, explicó.
Peverengo fue prudente, pero contundente: “No es la panacea, pero vino a colaborar muchísimo para que los violentos no vayan a las canchas”. Los números lo respaldan: 84 personas con pedidos de captura fueron recapturadas este año en estadios de fútbol.
“Desde el sentido común no se explica por qué alguien buscado por la Justicia va a la cancha sabiendo que existe Tribuna Segura. La única explicación es la pasión. Pero lo concreto es que la herramienta funciona y fortalece la seguridad”, concluyó.