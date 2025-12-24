Tomás Fagioli firmó su primer contrato profesional con Unión y Colón de San Justo lo celebró como propio

La formación, el esfuerzo y la perseverancia vuelven a encontrar recompensa en el fútbol de la Liga Santafesina.
El defensor surgido íntegramente de las Inferiores del Club Colón de San Justo rubricó su vínculo profesional con Unión de Santa Fe. Desde la institución de San Justo destacaron su recorrido, los títulos obtenidos y el ejemplo que representa para los juveniles del fútbol liguista.
El Club Colón de San Justo celebró con orgullo la firma del primer contrato profesional de Tomás Fagioli con el Club Atlético Unión de Santa Fe, un hecho que trasciende lo individual y se convierte en un logro colectivo para la institución rojiblanca y para todo el fútbol del interior provincial.
Desde la Comisión Directiva de Colón de San Justo no dudaron en expresar públicamente su satisfacción por el presente que atraviesa el joven defensor, quien realizó todo su recorrido formativo en la entidad.
“Tomi fue jugador de nuestra institución desde pequeño, hizo todas las Inferiores en el Rojo y Blanco de San Justo, llegó a Reserva y Primera, logrando ser campeón de Liga Santafesina y ganador de la Región Litoral Sur en el Regional 2023/24. ¡Un orgullo para el club!”, escribió José Luis Repetto, máximo dirigente del fútbol colonista, reflejando el sentir de dirigentes, entrenadores, compañeros y simpatizantes.
Fagioli nació el 22 de agosto de 2005 en la ciudad de San Justo y, con apenas 20 años, ya puede mostrar un camino marcado por la constancia y el crecimiento sostenido.
Desde sus primeros pasos en el club hasta su consolidación en Reserva y Primera División, el defensor fue sumando experiencia, minutos y responsabilidades, siempre con un perfil bajo y una marcada personalidad competitiva dentro del campo de juego.
El recorrido de Tomás Fagioli es el fiel reflejo del trabajo silencioso que realizan los clubes de Liga Santafesina en la formación de futbolistas. En Colón de San Justo, el defensor se destacó no solo por sus condiciones técnicas y físicas, sino también por su compromiso con el grupo y su capacidad para adaptarse a distintos contextos competitivos.
Durante las últimas temporadas, su rendimiento fue en franco ascenso. Logró continuidad, se ganó un lugar en los equipos titulares y fue parte activa de los planteles que alcanzaron importantes conquistas, como el título liguista y el histórico logro en el Regional 2023/24, donde el club se consagró ganador de la Región Litoral Sur.
Estos antecedentes no pasaron desapercibidos y terminaron abriendo la puerta al salto al fútbol profesional.
En Unión de Santa Fe, Fagioli se convirtió en uno de los juveniles con mayor participación en la Reserva durante la última temporada.
Su firmeza defensiva, su lectura de juego y su temple para afrontar partidos exigentes lo posicionaron como una de las apuestas del club para el futuro inmediato, consolidando un proceso que ahora tiene un respaldo formal con la firma de su primer contrato.
El propio protagonista no ocultó su felicidad al vivir este momento tan especial. En diálogo con Radio Gol, Tomás Fagioli expresó con sinceridad las sensaciones que lo atraviesan: “Estoy contento y feliz por la oportunidad que me da el club. Todo fue muy rápido, todavía cuesta caer, pero hay que aprovechar los momentos”. Palabras simples, pero cargadas de emoción, que reflejan la magnitud del paso que acaba de dar.
El acompañamiento de su familia, el respaldo de los formadores y el reconocimiento de su club de origen completan un escenario que invita a soñar.
Para Colón de San Justo, la firma de Fagioli no es un hecho aislado, sino la confirmación de que el camino elegido es el correcto: apostar a las Inferiores, sostener proyectos a largo plazo y brindar herramientas para que los jóvenes puedan crecer dentro y fuera de la cancha.
Desde Pasión Liga, el saludo y las felicitaciones para Tomás Fagioli por el trabajo realizado y los logros obtenidos en tan poco tiempo.
Su historia es un ejemplo para las nuevas generaciones del fútbol liguista y una muestra clara de que, con esfuerzo y dedicación, los sueños pueden transformarse en realidad. Que este sea solo el comienzo de muchos éxitos más.