Orgullo rojiblanco que da el salto al profesionalismo

Tomás Fagioli firmó su primer contrato profesional con Unión y Colón de San Justo lo celebró como propio

El defensor surgido íntegramente de las Inferiores del Club Colón de San Justo rubricó su vínculo profesional con Unión de Santa Fe. Desde la institución de San Justo destacaron su recorrido, los títulos obtenidos y el ejemplo que representa para los juveniles del fútbol liguista.