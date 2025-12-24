Momentos de reflexión en la Casa Madre

Un brindis que resumió trabajo, compromiso y crecimiento en la Liga Santafesina

La Mesa Directiva, el personal administrativo y parte del equipo de Prensa de la Liga Santafesina de Fútbol cerraron un intenso 2025 con un brindis cargado de emociones, agradecimientos y reflexión. El encuentro se realizó en el marco de la entrega de premios de las divisiones inferiores y dejó un mensaje claro: el crecimiento institucional es fruto del esfuerzo cotidiano y del profesionalismo de quienes trabajan silenciosamente detrás de escena.