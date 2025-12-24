Liga Santafesina

Newell’s apuesta fuerte: Ariel Segala y Mariano Bonzzi, al mando del proyecto 2026

La dirigencia del club de barrio Roma sorprendió al medio local con la contratación de Ariel Segala como director técnico y de Mariano Bonzzi como ayudante de campo. Con Miguel Cantero como presidente, la institución inicia una nueva etapa con el objetivo claro de dejar atrás la zona baja de la tabla y volver a ser protagonista en la Liga Santafesina.