Newell’s apuesta fuerte: Ariel Segala y Mariano Bonzzi, al mando del proyecto 2026
La dirigencia del club de barrio Roma sorprendió al medio local con la contratación de Ariel Segala como director técnico y de Mariano Bonzzi como ayudante de campo. Con Miguel Cantero como presidente, la institución inicia una nueva etapa con el objetivo claro de dejar atrás la zona baja de la tabla y volver a ser protagonista en la Liga Santafesina.
Newell’s Old Boys de barrio Roma comenzó a transitar un nuevo camino de cara a la temporada 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol. En una decisión que generó repercusión y expectativa en el ambiente liguista, la dirigencia encabezada por Miguel Cantero oficializó la llegada de Ariel Segala como nuevo director técnico, acompañado por Mariano Bonzzi como ayudante de campo, conformando un cuerpo técnico con experiencia, conocimiento del fútbol regional y un marcado sentido de pertenencia.
La elección de Segala no fue casual. Ex jugador de Colón de Santa Fe y con un recorrido respetado como entrenador, el flamante DT asume el desafío de conducir a un club con historia, identidad barrial y una hinchada fiel que siempre acompaña, aun en los momentos más complejos.
El presidente de Newell's encabezó la presentación del flamante cuerpo técnico.
La intención es clara: construir un equipo competitivo, ordenar el proyecto futbolístico y devolverle a Newell’s el protagonismo que supo tener no hace mucho tiempo en la máxima categoría liguista. A la importancia de la figura de Segala se le suma un nombre de peso propio: Mariano Bonzzi.
Considerado por muchos como uno de los entrenadores más destacados que dio la Liga Santafesina en la última década, Bonzzi vuelve a conformar dupla con Segala tras su paso conjunto por Humboldt.
Luego de haberse separado por distintos compromisos profesionales, ambos decidieron reencontrarse para afrontar un reto mayor, convencidos de que el trabajo colectivo y la planificación a largo plazo son las bases del crecimiento.
Un desafío grande, en un club con historia
Durante la presentación oficial, realizada ante dirigentes, allegados y referentes del fútbol local, Segala dejó en claro cuál será el rumbo del equipo. Consultado por Pasión Liga sobre los objetivos para la temporada que comenzará formalmente en enero con la pretemporada, el entrenador fue contundente: “Estoy muy agradecido por la convocatoria de Miguel Cantero. Para nosotros es un gran desafío"
"Se trata de un club grande y con mucha historia dentro de la Liga Santafesina. Hay un barrio popular que acompaña y eso se siente. Vamos a poner lo mejor de nosotros para cumplir con los objetivos primordiales: sacar a Newell’s de la zona baja de la tabla y llevarlo lo más alto posible”, agregó.
Segala también se tomó un momento para destacar la presencia de Orlando Medina, figura muy querida en el ambiente rojinegro y sabalero: “Quiero agradecer especialmente la presencia de Orlando Medina, a quien tuve como entrenador en Colón en mi época de jugador. Es una persona muy querida por la gente de Colón y también por la de Newell’s, y su apoyo es muy importante”.
Las palabras del nuevo DT reflejan no solo entusiasmo, sino también conciencia del momento institucional y deportivo que atraviesa la entidad. La prioridad será consolidar un plantel competitivo, pero sin perder de vista los valores históricos del club y el vínculo con el barrio Roma, un sello distintivo que Newell’s supo mantener a lo largo de los años.
Bonzzi, la mirada integral y el valor de las canteras
Por su parte, Mariano Bonzzi no ocultó su satisfacción por volver a trabajar junto a Segala y asumir un nuevo compromiso en la Liga Santafesina. “Es un gran desafío. Con Ariel hicimos muy buenos trabajos juntos y para mí es un verdadero orgullo que me haya llamado para acompañarlo. Hoy Newell’s necesita de todos los que estamos involucrados para llevarlo lo más alto posible”, expresó.
Bonzzi también hizo hincapié en uno de los ejes que marcarán esta etapa: el análisis del plantel y la valorización de las divisiones inferiores. “Estamos evaluando qué plantel tenemos y, en base a eso, veremos qué jugadores podemos sumar para que aporten lo suyo. Somos de mirar siempre las canteras; Newell’s históricamente tuvo grandes jugadores que luego llegaron a ser grandes profesionales"
Además, adelantó que el cuerpo técnico se completará con un equilibrio entre experiencia y juventud: “La idea es conformar un grupo de trabajo con gente de trayectoria y también con chicos jóvenes que aporten una mirada más tecnológica y actual del fútbol. Creemos que esa combinación es fundamental hoy”.
En lo operativo, el plantel retomará los entrenamientos alrededor del 17 de enero, dando inicio a una pretemporada que será clave para sentar las bases físicas y futbolísticas del nuevo proyecto. En ese sentido, el presidente Miguel Cantero adelantó que la institución realizará mejoras en la cancha y en el sistema de iluminación, teniendo en cuenta que el plantel trabaja habitualmente de noche.
La presentación también contó con la palabra de Orlando Medina, quien no dudó en respaldar la decisión dirigencial: “Segala y Bonzzi son dos profesionales muy capaces. Confío plenamente en que van a poner a Newell’s en los puestos de vanguardia”, afirmó, generando aplausos entre los presentes.
El cierre estuvo a cargo de Carlos Robledo, de Radio Sol, quien ofició de maestro de ceremonias. Luego, los asistentes compartieron un momento distendido, con choripanes, cerveza y gaseosas, mientras Orlando Medina deleitaba a todos con las innumerables anécdotas que fue cosechando a lo largo de su extensa carrera en el fútbol profesional, tanto como jugador como entrenador.
Así, Newell’s Old Boys de barrio Roma dio el puntapié inicial a una nueva ilusión. Con nombres fuertes, ideas claras y el respaldo de su gente, el club comienza a escribir un nuevo capítulo con la mirada puesta en el 2026 y el sueño intacto de volver a ser protagonista en la Liga Santafesina de Fútbol