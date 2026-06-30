La novela del pase de Marcelo Estigarribia sumó un nuevo capítulo y dejó a Unión en una situación financiera compleja. Atlético Tucumán decidió ir con todo contra el Tate por el incumplimiento en los pagos acordados cuando el delantero llegó a Santa Fe.
Atlético Tucumán va contra Unión: embargo y denuncia en AFA por 448 mil dólares
El Decano activó dos frentes judiciales contra el Tate por cheques rebotados y una deuda en dólares. Reclama 514 millones de pesos y 448.000 USD. Unión ya suma dos inhibiciones FIFA por Angulo y Maizon Rodríguez.
Según pudo saber este medio, el club tucumano ejecutó en las últimas horas una “batería de medidas” en dos frentes. Por un lado, inició el embargo de las cuentas de Unión en uno de sus bancos por un total de 514 millones de pesos, correspondientes a cheques rebotados por la compra del atacante en 1.6 millones de dólares.
En paralelo, Atlético Tucumán presentó una demanda ante la Cámara de Resolución de Disputas de la AFA por un monto de 448.000 dólares. La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia ya corrió traslado del reclamo a la dirigencia rojiblanca.
Desde Tucumán graficaron la situación con un antecedente reciente: “Es lo mismo que hizo Unión contra Racing por los pases de Nardoni y Balboa”.
El conflicto por Estigarribia se suma al panorama internacional del club. Actualmente Unión arrastra dos inhibiciones de FIFA: una por 90.000 dólares a favor de Tin Angulo y otra por 500.000 dólares a Juventud Las Piedras por Maizon Rodríguez.
El Tate deberá resolver el pasivo con Atlético Tucumán para evitar que la causa escale y se sume a la lista de inhibiciones que complican el armado del plantel.