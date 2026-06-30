Por el pase de Estigarribia

Atlético Tucumán va contra Unión: embargo y denuncia en AFA por 448 mil dólares

El Decano activó dos frentes judiciales contra el Tate por cheques rebotados y una deuda en dólares. Reclama 514 millones de pesos y 448.000 USD. Unión ya suma dos inhibiciones FIFA por Angulo y Maizon Rodríguez.