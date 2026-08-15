Unión perdió 1-0 contra San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
Fecha 5
Así quedó la tabla del Torneo Clausura tras la derrota de Unión
El Tate y el Ciclón se enfrentaron en el Estadio Pedro Bidegain. El resultado fue 1-0.
Unión-San Lorenzo | Estadio Pedro Bidegain. Foto: Juan Manuel Foglia
El equipo de Leonardo Madelón inició el segundo semestre con una formación renovada y varios juveniles entre los titulares. De esta manera, el conjunto santafesino quedó 12° en la tabla de su zona.
Así quedaron las posiciones
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