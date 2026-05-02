Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el empate de Unión

EMPATE AGÓNICO DE UNIÓN: Tarragona estampó el 1-1 sobre el final del Tatengue contra Talleres en Santa Fe por la fecha 9 de la Zona A del #TorneoApertura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PCjWVqSesZ