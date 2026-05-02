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Fecha 9

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el empate de Unión

El Tate y la T se enfrentaron en el 15 de Abril. El resultado fue de 1 a 1.

Unión empató y depende de Defensa y Justicia para clasificar. Foto: Carolina NiklisonUnión empató y depende de Defensa y Justicia para clasificar. Foto: Carolina Niklison
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Unión empató 1-1 con Talleres en el 15 de Abril, en un partido correspondiente a la Fecha 9 del Torneo Apertura 2026.

El gol del equipo visitante fue de Rick, atacante brasileño.

Ya en el último minuto de juego, Tarragona metió el empate para el Tate.

El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de empatar por 2-2 con Vélez. De esta manera, el conjunto santafesino quedó octavo de su zona con 20 puntos. Para clasificar a los Playoffs, Unión depende de que pierdan Defensa y Justicia e Instituto este lunes.

Así quedaron las posiciones

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