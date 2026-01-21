Este jueves a las 20 recibe a Platense

¡Terminó la espera!: vuelve el Unión de Madelón ante su gente

Por ahora, vino una sola cara nueva que es el arquero Matías Mansilla en reemplazo de Matías Tagliamonte. Al mismo tiempo, ninguno de los tres jugadores “a vender” (Vargas, Fascendini, Del Blanco) generaron ofertas concretas y siguen con Leo.