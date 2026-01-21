¡Terminó la espera!: vuelve el
Unión de Madelón ante su gente
Por ahora, vino una sola cara nueva que es el arquero Matías Mansilla en reemplazo de Matías Tagliamonte. Al mismo tiempo, ninguno de los tres jugadores “a vender” (Vargas, Fascendini, Del Blanco) generaron ofertas concretas y siguen con Leo.
En un calendario bautizado “Apertura” y en el año del Mundial FIFA 2026, Unión será uno de los actores que levantará el telón este jueves 22 de enero, cuando desde las 20 reciba a Platense, equipo que bordó estrella en el fútbol argentino y que representará a la AFA en la Copa Conmebol Libertadores. Sin dudas, un 15 de Abril repleto recibirá al once de Leonardo Carol Madelón.
Profini por Caramelo. Foto: Archivo
¡Vuelve el fútbol...vuelve el Tate!
La fecha comenzará este jueves a las 17, cuando Aldosivi de Mar del Plata, que mantuvo la categoría en una apasionante definición el año pasado, reciba a Defensa y Justicia. Más tarde, a las 20, se llevarán a cabo otros dos partidos: Banfield-Huracán y lo dicho de López y Planes.
Finalmente, la actividad concluirá con los últimos dos encuentros, que serán a las 22.15. En uno de ellos Instituto de Córdoba recibirá a Vélez, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero hará lo propio con Gimnasia de Mendoza.
El viernes jugarán dos de los equipos considerados grandes. Primero San Lorenzo se enfrentará en su estadio con Lanús a partir de las 19 y solo una hora después, a las 20, Independiente recibirá a Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino.
Por otra parte, el sábado será el debut de River, cuando juegue como visitante ante Barracas Central a partir de las 17. A su vez, Racing visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19. Por último, el domingo será el turno de Boca, que recibirá en La Bombonera a Deportivo Riestra.
Por ahora, Unión sale a la cancha con un “alivio”: de los tres jugadores que estaban “en vidriera”, por ahora no se fue ninguno.
Es más, dos de los tres tienen a favor el “gatillo” de la cláusula: 1.3 millones de dólares por Valentín Fascendini y 2.5 de la misma moneda por Mateo Del Blanco. El tercero, sin discordia, es Lautaro Vargas. Los tres serán titulares contra el “Calamar” de Vicente López.
En consecuencia, Unión mostrará en el once titular su único pero quirúrgico e interesante movimiento de mercado en el verano criollo: Matías Mansilla, arquero-héroe de Estudiantes de La Plata, es el reemplazo competitivo y de Primera División ante la salida de Matías Tagliamonte (volvió a Racing como consecuencia de la baja de Arias).
La otra baja, si uno analiza el once titular que se fue aplaudido y eliminado ante Gimnasia de La Plata en el mata-mata final, es la de Mauricio Martínez, jugador hoy separado por Jorge Almirón y entrenando aparte con un grupo en Rosario.
En ese puesto, Unión repitió la novela 2025: apuntó todos los cañones a Rodrigo Saravia, lo esperó e incluso se ilusionó cuando el futbolista logró salir por su cuenta de Belgrano de Córdoba.
El final de la novela, con el mismo protagonista, fue similar: demorar, demorar y no fichar. Por ahora, todos los caminos conducen a Rafael Profini en la zona de medios, con el resto de los actores de un semestre “salvador” de la mano de Madelón.
Mansilla por Taglia. Foto: Archivo
Un solo refuerzo...mercado planchado
Como se sabe, el fútbol argentino extendió mercado hasta el martes que viene (27 de enero) para poder inscribir futbolistas. Una vez terminado ese plazo, los únicos clubes que podrán seguir incorporando refuerzos serán aquellos que transfieran futbolistas propias al exterior.
Ese segundo plazo, específicamente, expira el 10 de marzo y aplicaría, por ejemplo, si Unión vende a Mateo Del Blanco.
A pesar del año del Mundal, el formato no cambia: los ocho primeros de cada zona estarán clasificados para los octavos de final, instancia que será disputada en la cancha del mejor clasificado (al igual que los cuartos y semis). La final se jugará en estadio neutral.
Los dos descensos de categoría serán para los conjuntos que terminen en la última posición de la tabla anual y la de promedios, respectivamente. Si un mismo equipo se repite en ambos cupos, también bajará de división el anteúltimo de la anual.
Sobre la clasificación a las copas internacionales, irán a la Copa Libertadores 2026 el campeón del Apertura, el del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores equipos ubicados en la tabla general (excluyendo a los campeones anteriores y los posibles campeones argentinos de Sudamericana o Libertadores).
El equipo con más puntos acumulados en el año entre la Fase Regular del Apertura y Clausura se llevará un título: campeón de Copa de Liga.
A la Copa Sudamericana 2026 ingresarán los 6 mejores equipos ubicados en la tabla anual de posiciones, excluyendo a los que ya hayan obtenido su lugar en la Libertadores.
Para este Unión-Platense de jueves, a las 20 y en el 15 de Abril, la AFA designó a Pablo Echavarría como juez principal. Lo acompañarán los asistentes Iván Núñez y Matías Balmaceda, el cuarto árbitro será Álvaro Carranza. Mientras que en el VAR estará Lucas Novelli y como AVAR Julio Fernández.