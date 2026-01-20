Corvalán, Ratotti y Roldán, los
tres con futuro incierto en Unión
Un símbolo como el “Mugre”, un delantero canterano y un todo-campista por el cual el club invirtió más de 1.000.000 de dólares hace un par de años. Se extendió el cierre del Libro de Pases en Primera División hasta el martes 27 pero…
Corvalán, de capitán y referente a...Foto: El Litoral
Un referente histórico que fue capitán, un proyecto juvenil de los más importantes y un futbolista por el cual el club invirtió una suma millonaria. Se trata de tres futbolistas profesionales que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Leonardo Carol Madelón para esta temporada 2026 en el Unión que está a casi nada de debutar este jueves contra Platense en el estadio 15 de Abril.
Defensor, delantero y todo-campista
Claudio Corvalán, Franco Ratotti y Enzo Roldán “deberán buscarse club”, según aplica el axioma del fútbol en este tipo de casos. Los tres, obviamente, con contratos vigentes en la entidad de la Avenida López y Planes.
Por ahora, si bien se confirmó el anticipo de El Litoral y el Libro de Pases cierra dentro de siete días (el martes 27 de enero a las 20 en la AFA), ninguno de los tres tiene chances concretas para poder resolver su situación.
Franco Ratotti. Foto: Prensa Unión
Al no formar parte del proyecto de Madelón, entrenan en el mismo lugar físico (predio Casa Unión), pero con otras modalidades, aparte del grupo que se prepara para recibir a Platense en el 15 de Abril.
El caso de Claudio Corvalán es, como mínimo, polémico. Después de ocho temporadas, 219 partidos oficiales y tres goles, el tiempo de Claudio Corvalán se terminó en el Mundo Unión. Desde la llegada de Leonardo Carol Madelón en el segundo semestre del 2025, el “Mugre” no jugó casi nunca. Ni como “3” ni como opción de zaga.
El 21 de junio de 2018 llegó al Tate y en base a continuidad más regularidad logró transformarse en titular indiscutido, referente, capitán y en base a su raro apodo, “El Mugre”, se convirtió en un jugador querido para los hinchas y socios del Tate.
Su contrato, que se extendió el año pasado por dos temporadas, es un problema sin solución, porque está firmado hasta el mes de diciembre de este año. Estaba claro que ningún club que buscara a Corvalán sin jugar se iba a acercar a uno de los mejores salarios del Unión 2025 por pedido, en su momento, de Cristian Alberto González.
Por lo que trascendió, la propuesta de Quilmes a Corvalán fue más firme y concreta que la de Godoy Cruz de Mendoza. Pero siempre quedó en nada: el “Cervecero” no llegaba ni a la mitad del salario firmado en Unión.
Desde el entorno del zurdo ofrecieron un plan mixto: rescindir ahora con Unión en seis meses, aceptando el defensor cobrar en cuotas. Tampoco hubo acuerdo y a esta altura, Quilmes ya se retiró del mercado.
Todo parece indicar que, si no surge nada extraordinario, los caminos conducen a que Claudio Corvalán se quede en Unión, simplemente a respetar el contrato firmado. O sea, percibiría el salario igual por entrenar separado pero sin poder jugar.
Por ahora entrenan por separado...
Lo del delantero juvenil Franco Ratotti es igualmente de llamativo y ruidoso. En agosto del año pasado, El Litoral informaba que “Franco Ratotti, una de las grandes apuestas de las inferiores de Unión, firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028.
Enzo Roldán. Foto: El Litoral
La institución también confirmó que el delantero será cedido a préstamo a Unión Española de Chile hasta fines de 2025, en una decisión que apunta a darle rodaje internacional y acelerar su crecimiento”.
El chico cruzó la Cordillera, sumó minutos profesionales pero no pudo evitar ni gambetear el descenso con Unión Española, por lo que una cláusula vinculada a lo deportivo lo obligó a volverse a Santa Fe. En ese tiempo, su representante, Maítas Di Leo, lo tenía “casi colocado” en un club de México.
Desde Unión le comunicaron que “el cuerpo técnico quería verlo”, por lo que lo de México no se hizo y arrancó la pretemporada en Casa Unión. Hasta que llegó el famoso “corte” antes de viajar a Uruguay: “Franco Ratotti no será tenido en cuenta; debe buscarse club”.
Por lo que hoy asegura su entorno, la mayoría de esas ofertas (como la de México) hoy ya no están arriba de la mesa. “Está todo muy complicado, se dejó pasar el momento”, aseguran.
Finalmente, lo de Enzo Roldán, que volvió al club después de haber estado a préstamo en Platense. Más allá del poco rodaje, en su momento, el Tate puso más de 1.000.000 de dólares para comprarolo a Boca.
Enzo Martín Roldán nació en Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 8 de diciembre del 2000. Sus inicios se dieron en uno de los clubes de su ciudad y más tarde fue descubierto por uno de los reclutadores de Boca Juniors que lo acercaron al club para jugar en sus inferiores.
En Boca se sumó al plantel de primera en algunos entrenamientos y en 2020 integró la lista de buena fe de la Copa Libertadores sin poder sumar minutos y firmó su primer contrato con el club.
En 2021, llegó a Unión a préstamo y logró sumar 20 participaciones en la temporada y conformar bastante al público tatengue. Un año después, el club adquirió el 50% de su ficha en más de 1.000.000 de dólares y le firmó un contrato por cuatro temporadas.
En los años siguientes, Roldán fue sumando participaciones y algunos goles en el torneo local y la Copa Conmebol Sudamericana. En total, fueron 115 los partidos que el puntano defendió los colores de Unión.
Hace un año, el “Kily” lo pidió para Platense, volvió a Unión pero Madelón no lo tendrá en cuenta. Es otro caso incierto en el fútbol profesional tatengue.
Así como Lucas Gamba y Mauricio Martínez no fueron renovados para 2026, hubo casos de jugadores como Junior Osvaldo Marabel y Gastón Arturia que fueron prestados (ambos a Sarmiento de Junín). Lo propio con el arquerito Froilán Díaz al Deportivo Quito de Ecuador y el lateral paraguayo Fernando Díaz.
El caso de estos tres futbolistas (Corvalán, Ratotti, Roldán) es de un futuro incierto en el fútbol profesional tatengue, porque Leo Madelón no los tendrá en cuenta para 2026.
Hoy entrenan separados, deben “buscarse club” y por ahora no surge nada de nada, recordando que el Libro de Pases se extendió una semana más en la Argentina.