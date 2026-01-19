Además de Marabel, Sava lleva otro delantero paraguayo

Sarmiento de Junín continúa moviendo fichas en el mercado de pases con una estrategia clara: reforzar la competencia inmediata en la Liga Profesional y, al mismo tiempo, nutrir las bases del club con proyección a futuro.
Se trata de Carlos Ulises Delgado Escobar que llega del mismo club que formó a Junior Osvaldo: el Deportivo Capiatá. Hay que recordar que el Tate lo prestó por un año y con cargo al Verde.
Sarmiento de Junín continúa moviendo fichas en el mercado de pases con una estrategia clara: reforzar la competencia inmediata en la Liga Profesional y, al mismo tiempo, nutrir las bases del club con proyección a futuro.
En las últimas horas, la institución oficializó a través de sus redes sociales la contratación del atacante paraguayo Carlos Ulises Delgado Escobar, quien llega para ponerse bajo las órdenes de Facundo Sava. Así, se suma al ex Unión, Junior Osvaldo Marabel. refuerzo para el ataque del Verde.
Delgado Escobar, de 23 años, arriba al "Verde" tras una temporada destacada en la División Intermedia de Paraguay (segunda categoría) vistiendo la camiseta del Deportivo Capiatá.
El acuerdo se cerró a préstamo por una temporada con opción de compra, una modalidad que le permite al club juninense evaluar la adaptación del futbolista a la exigente Primera División argentina sin comprometer patrimonio inmediato.
El perfil del delantero encaja con la búsqueda de Sava, un técnico que conoce de cerca el fútbol paraguayo tras su paso reciente por Cerro Porteño. Delgado se caracteriza por su potencia física y su instinto dentro del área.
Aunque sus estadísticas no lo ubicaron como el máximo artillero, sus cinco goles en la última campaña fueron determinantes para que el "Escobero" peleara el ascenso hasta la última fecha.
La trayectoria de Delgado Escobar es la de un talento que busca su explosión definitiva. Formado íntegramente en las inferiores de Libertad, llegó a ser considerado internamente como el "9" del futuro.
Sin embargo, una decisión impulsada por inexperiencia y un mal asesoramiento lo llevó a forzar su salida del "Gumarelo" persiguiendo una oferta del fútbol español que nunca se concretó.
Tras ese traspié, el delantero debió reconstruirse. Pasó a préstamo por Sportivo Trinidense, donde sumó rodaje, y finalmente maduró en Capiatá, destacándose por su sacrificio en el juego colectivo. Ahora, Sarmiento le abre las puertas del desafío más importante de su carrera: demostrar que su físico y su juego están a la altura de la élite sudamericana.
Además de Marabel, hay otro punta ex Unión: Mariano Sardi, Director Deportivo de #Sarmiento de Junín en Verdolaga: “Pablo Magnín ya tiene el alta médica, está haciendo trabajos de campo y en un mes va a estar disponible. Va a seguir”.
Más allá del refuerzo profesional, lo que ha generado ruido en el fútbol formativo es la agresiva política de captación que Sarmiento ha desplegado en el interior del país. El club aseguró la llegada de Nacho Cotovich, un olavarriense categoría 2010 proveniente de Ferro Carril Sud, pero la nota destacada la dio el acuerdo con Huracán de Trelew.
En un hecho inédito para el fútbol del Valle, ocho jugadores de la cantera del "Globo" chubutense se sumarán a las divisiones inferiores del Verde. La lista de las nuevas promesas que se mudan a Junín incluye a: Valentino Papaiani, Luca Ercoli, Valentino Ercoli, Josías Rodríguez, Renzo Zayat, Santiago López, Juan Ortega y Joaquín Gribaudo.
Desde Huracán Trelew calificaron el hecho como "histórico", destacando que su modelo de formación no es "humo", sino una realidad que nutre al fútbol de AFA. Para Sarmiento, este movimiento ratifica su intención de consolidarse no solo como un equipo de Primera, sino como una vidriera atractiva para los talentos emergentes de todo el país.
Finalmente, con la presencia del intendente de Junín, Juan Fiorini y autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, el Gobierno de Junín acompañó la presentación oficial del plantel profesional del Club Atlético Sarmiento para la temporada 2026 y el lanzamiento de la nueva indumentaria.
“Sarmiento es el verde, es identidad, es símbolo, pero es Junín, mucha gente nos identifica por este club y para nosotros como gobierno es importante acompañar a esta dirigencia que ha logrado tanto”, expresó Fiorini durante el acto reafirmando el fuerte vínculo identitario que une al “Verde” con toda la comunidad juninense.
Durante la presentación, Fernando Chiófalo, presidente del Club Atlético Sarmiento, compartió una reflexión profunda sobre el camino recorrido por la institución, al recordar los comienzos de la gestión hace casi dos décadas:
“Cuando el club atravesaba dificultades estructurales y deportivas, sin espacios propios para entrenar y con numerosos condicionantes que parecían impedir el crecimiento
"Es donde más estuvimos y pensamos en sostener, el valor del trabajo continuo y la convicción dirigencial para transformar aquella realidad en un proyecto sólido que hoy lleva al club a disputar su sexto año consecutivo en la máxima categoría, es lo que más valoramos, porque lo vemos”.