Ignacio Alessio, capitán de Unión, confirmó su retiro del básquet profesional
El pivote santafesino hizo oficial la noticia con una extensa nota en la que repasó los mejores momentos de sus más de 20 años de carrera y habló del vínculo que lo une con la camiseta tatengue. "El cuerpo te va dando una señal y esa señal fue, es hasta acá", reveló.
Nacho tomó la dificil decisión de dejar de jugar al básquet. Crédito: Prensa Unión
En medio del que sin dudas es el mejor momento del equipo en la presente temporada de la Liga Nacional, todos los que conforman el básquet del club Unión de Santa Fe se vieron conmocionados en las últimas horas por la confirmación de una noticia que si bien era un secreto a voces, todavía no había sido anunciada por su protagonista ni por la institución.
La referencia es para el capitán tatengue Ignacio Alessio, quien por medio de una extensa entrevista con el departamento de prensa del club ratificó su determinación de retirarse de la práctica activa del deporte como consecuencia de una serie de lesiones en la zona cervical y de la espalda que lo vienen teniendo a maltraer desde hace varios años pero particularmente desde el inicio de la campaña.
En efecto, el interno nacido en nuestra ciudad y confeso hincha de Unión ya no formaba parte del equipo que dirige Ariel Rearte desde finales del año pasado, cuando debió salir de la rutina con sus compañeros para iniciar un nuevo tratamiento de recuperación.
Ante la imposibilidad de ponerse al cien por ciento, el jugador que debutó en la Liga Nacional hace más de 20 años y con un largo recorrido a nivel nacional e internacional decidió ponerle punto final a su carrera y comenzar a pensar en un futuro que, seguramente, estará ligado al básquet y estará estrechamente vinculado con Unión.
Ignacio Alessio cerró una gran carrera profesional. Crédito: Manuel Fabatía
El camino recorrido
En la primera parte de la entrevista el santafesino repasó como empezó su carrera siendo un adolescente y la primera llegada al Tatengue como un juvenil, al respecto dijo: "Se me dio la posibilidad de venir a Unión en el 2005, para mí era un sueño porque yo ya llevaba un par de años en Comodoro Rivadavia siendo juvenil, pero mi cabeza todavía estaba en cualquier lado".
"Que es una de las cosas que más aprendí en mi primera etapa por Unión y la verdad que para mí fue muy importante, porque fue volver a mi casa y si bien no tenía las obligaciones en el campo de juego como a lo mejor tenían los mayores, aprendí mucho y fue mi primer roce con el profesionalismo", agregó.
Luego, el ahora ex capitán Rojiblanco, se refirió a la lesión que lo viene maltratando. En relación a esto declaró: "Cuando era adolescente me dijeron de que tenía una lisis en la L5, obviamente en ese momento me dijeron que había que ajustar un montón de cuestiones en el entrenamiento para no cargar peso sobre la espalda".
"Eso me permitió tener una vida deportiva de 22 años al día de hoy; pero siempre con el riesgo de que esto pueda llegar a empeorar al punto de que esa fisura pasa a ser una fractura de vértebra", reveló Alessio.
En cuanto lo que lo llevó a tomar la decisión de retirarse manifestó: "La recuperación me lleva entre 5 o 6 semanas, en todo ese tiempo no puedo hacer nada, tengo que dejar el cuerpo completamente en reposo y esta última vez me había llevado más tiempo volver y no me estaba sintiendo cómodo".
"No me estaba sintiendo bien y obviamente que no es fácil; pasan un montón de cosas por la cabeza y por más que no sea fácil, el cuerpo te va dando una señal y esa señal fue, es hasta acá", agregó.
Sobre el final de la charla, el pívot con largo recorrido en el básquet nacional e internacional indicó su amor por el Tatengue: "Estos últimos días cuando trato de pensar de todo lo que me está pasando, nunca me imaginé cómo iba a ser mi final de carrera, pero si me dan a elegir me quedo con todo el proceso de estos últimos 4 años".
"Me agarró en otra etapa, mucho más maduro con mucha más experiencia, con mi familia; estoy agradecido a Unión y a toda su gente por el lugar que me dieron, ver a mi hijo en el club, jugando, yendo a natación, a la escuela pudiendo acompañarlo en todas esas cosas, para mí no tiene aprecio" comentó el ex pivote.
"Fueron 4 años para mí, maravillosos y de muchísimo aprendizaje conocí un montón de gente que quiero y quiero que le vaya bien acá. Para mí Unión seguirá siendo mi segunda casa" dijo en el final.
Unión quiere seguir de racha ante San Lorenzo. Crédito: LNB.
Por la quinta en fila
En la noche de este lunes, a partir de las 20.30 y en el estadio Ángel P. Malvicino de la capital de la provincia, Unión buscará un nuevo triunfo en su décimo novena presentación en la presente temporada de la Liga Nacional.
El equipo rojiblanco llega a este compromiso precedido de cuatro victorias consecutivas y sin conocer la derrota en lo que va del 2026 y desde la llegada del flamante entrenador Ariel Rearte. Precisamente desde la asunción del chaqueño, el tate acumuló sendos triunfos ante Obras Sanitarias en condición de visitante y frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Atenas de Córdoba en el Malvicino.
El último viernes en la victoria 99 a 76 sobre el griego, Unión mostró una imponente eficacia en tiros de tres puntos con un registro de 17 conversiones sobre 33 intentos liderados por los 7 triples anotados por Daniel Hure, goleador rojiblanco con 21 unidades.
A semejante efectividad, Unión le agregó otra excelente tarea defensiva para dejar a su rival en menos de 80 puntos y dominar el trámite del juego desde el segundo parcial en adelante. Con ese resultado, el equipo de Rearte igualó su récord en 9 victorias y otras tantas derrotas y se subió al 12° lugar de la tabla de posiciones, siendo hoy el último que estaría ingresando a los playoffs.
Terminado el encuentro con Atenas, el propio Hure manifestó: "Salió todo bien, pero es producto del trabajo defensivo del equipo. Uno de los objetivos es bajar el promedio de gol que tenemos en contra. Veníamos con casi 83 puntos y hoy los dejamos en 76. Al final se les abrió un poco el aro, pero nosotros tenemos que trabajar desde la defensa para poder correr y encontrar goles fáciles".
Además, y respecto de la notable eficacia que mostró Unión, el cordobés comentó: "Tuvimos una buena noche de tres puntos y hay que disfrutar, pero hay que guardar los tiros para el lunes. El festejo es corto, ahora toca descansar y prepararnos para esa noche".
En el final, y haciendo referencia al retiro de Alessio, Daniel Hure expresó: "El partido se lo quiero dedicar a Nacho. Hace un mes y medio que sabemos la decisión que tomó, es muy importante para nosotros, dentro y fuera de la cancha", expresó. Hure destacó el rol humano y profesional de su compañero: «Es un gran tipo, un amigo, y se merece lo mejor".