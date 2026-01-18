Liga Nacional de Básquet

Ignacio Alessio, capitán de Unión, confirmó su retiro del básquet profesional

El pivote santafesino hizo oficial la noticia con una extensa nota en la que repasó los mejores momentos de sus más de 20 años de carrera y habló del vínculo que lo une con la camiseta tatengue. "El cuerpo te va dando una señal y esa señal fue, es hasta acá", reveló.