Ariel Rearte: "Debemos ser un equipo que juega a máxima intensidad todas las noches"

Poniendo inicio a la segunda mitad de la temporada, Unión consiguió el pasado miércoles una resonante victoria por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El equipo rojiblanco, hoy ubicado en la parte baja de la tabla, dio el golpe y con un sólido trabajo colectivo se dio el gusto de superar a Obras Sanitarias en el Templo del Rock de la ciudad de Buenos Aires.
Con Guerra liderando un goleo repartido, el tatengue supo controlar y dominar a uno de los animadores que tiene la competencia, reavivando la expectativa de poder enderezar la campaña y alcanzar el objetivo de clasificarse a la instancia de playoffs.
La novedad que presentaba el cotejo en Capital Federal estaba en el banco de suplentes rojiblanco. El chaqueño Ariel Rearte hizo su presentación en el cargo para el que fuera designado a fines de 2025 tras la salida anticipada de Maximiliano Seigorman. El “nuevo” Unión mostró una cara renovada que le permitió ganarle con justicia a uno de los mejores equipos que tiene la Liga.
Ya de regreso en la capital provincial, y a horas de debutar en condición de local recibiendo a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Rearte dialogó con RTS Medios e hizo un balance de lo ocurrido en su primer encuentro como DT de Unión.
Guerra fue determinante en el triunfo ante Obras.
“Creo que es la principal virtud del grupo. Ellos también eran conscientes de que tenían que dar un paso al frente en algunos aspectos del juego y creo que desde el convencimiento pudimos conseguir eso con pequeños detalles, algunos ajustes que hicimos para este partido. Después me parece que ellos como grupo dieron un paso adelante", comenzó diciendo el nuevo DT tatengue.
“Nosotros sabíamos que ofensivamente el equipo genera puntos, se pasa la bola y puede correr. El desafío es poder ser sólidos defensivamente durante lo que resta de la temporada”, agregó.
"Unión es un club grande"
Consultado sobre la decisión de asumir este desafío, el ex entrenador de las selecciones formativas de Paraguay explicó: “Unión es un club grande, un club que se puede potenciar mucho a futuro en la Liga Nacional y eso te genera mucha motivación como entrenador para ser parte del proyecto. Este es un club grande y como tal siempre va a buscar estar mejor, consolidar su proyecto deportivo".
"En lo personal me gustó lo que me dijeron de generar un proyecto a mediano plazo, más allá de que la prioridad hoy es resolver esta temporada de la mejor manera posible”, comentó.
Siguiendo por esta línea, pero con una mirada más abarcativa, Rearte se refirió a la idea de generar un proyecto de trabajo a largo plazo y más allá de cómo finalice la presente temporada de la Liga. Sobre esto, el coach comentó: “Creo que hay mucho por construir, estamos en Santa Fe que es un lugar en donde los jugadores de básquet aparecen por todos lados, que hay mucho talento".
"Mucho por hacer"
"En el mediano plazo hay mucho por hacer. También me sedujo el equipo, me sedujo el plantel, un plantel con una mixtura de juventud, de experiencia, de calidad, de intensidad. Insisto en que hay mucho por trabajar y mucho por crecer, pero creo que el equipo va a ir de acá para arriba, es lo que tenemos que buscar” señaló sobre su idea a mediano plazo.
Volviendo a la actualidad del grupo de jugadores que comenzó a entrenar el 2 de enero pasado, Ariel Rearte señaló: “Creo que el equipo está convencido que si juegan juntos y detrás de un objetivo común, va a llegar muy lejos. A mí me gusta mucho que mis equipos defiendan bien, realmente es lo que me hace feliz. Cuando veo al equipo defender bien me siento muy bien".
"El grupo tiene muchas cosas que hace naturalmente muy bien, entonces creo que reforzar esta idea de poder defender bien durante los 19 partidos que nos quedan es clave. Hay que ser solidarios, ser un equipo que juega a máxima intensidad todas las noches”, dijo el entrenador chaqueño.
Analizando en profundidad el partido que representó su debut en el banco tatengue, el ex entrenador de la Selección Argentina reveló: “Contra Obras hicimos un gran partido desde la intensidad física y desde la intensidad mental, con muy pocos baches, con muy pocos errores que no fueran solucionados por un compañero".
"Entonces creo que el equipo entiende eso, los jugadores de experiencia lo saben transmitir a los más jóvenes y hay un plantel que está deseoso de cambiar esta realidad. Hoy estamos en un lugar donde ellos no quieren estar pero sabemos que la Liga no es una carrera de 100 metros, es una maratón", analizó Rearte.
Unión dejó atrás la victoria en Obras y le apunta a Gimnasia.
"Acá no sirve estar bien cinco días, acá lo que te sirve es ponerte cada vez mejor y llegar al final de la temporada en tu pico de rendimiento. Lo demostraron los chicos ante un rival como Obras que hoy en día está segundo en la tabla general y que además tiene jugadores de Selección”, agregó.
Nuevamente abordando la cuestión de la planificación que han establecido junto a su cuerpo técnico en este desembarco en Santa Fe, Rearte explicó que “la energía de estos primeros 30-60 días va a estar puesta en que nuestro equipo ejecute bien las cosas que lo van a hacer fuerte para todo lo que resta de la temporada. Sin duda que arrancar ganando es un impulso, una motivación importante".
Por último, y pensando en lo que viene, Rearte señaló: "Ganar un partido de los difíciles y afuera creo que es un impulso espectacular pero hay que revalidarlo ya el viernes que tenemos a Gimnasia de Comodoro, otro equipo que está muy bien, que se ha reforzado muy bien, que viene en levantada y que nos va a exigir tanto como Obras o más".