Básquet - Liga Nacional

Ariel Rearte: "Debemos ser un equipo que juega a máxima intensidad todas las noches"

En el partido con el que inició su ciclo, Unión sumó un triunfazo en cancha de Obras Sanitarias. “El desafío es poder ser sólidos defensivamente”, aseguró. Este viernes recibe a Gimnasia de Comodoro.