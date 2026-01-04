Ariel Rearte: “Los primeros entrenamientos con el equipo me dejaron muy buenas sensaciones”

Fueron poco más de 36 horas de máxima intensidad para Ariel Rearte, su cuerpo técnico y el plantel que representa a Unión en la Liga Nacional de Básquet.
El flamante entrenador de Unión hizo un balance de las primeras prácticas al frente del plantel rojiblanco que este martes tendrá su estreno en 2026 visitando a Obras en el Templo del Rock. El chaqueño insiste en la búsqueda de un interno para reforzar la faceta defensiva del equipo que busca los playoffs.
Tras el receso por las fiestas de fin de año, y luego de la confirmación del ex Regatas Corrientes como nuevo DT rojiblanco, no había tiempo para perder y es por eso que entre el viernes por la tarde y el domingo al mediodía se llevaron adelante cuatro ensayos de pura intensidad sobre el parquet del Ángel P. Malvicino.
La mira para Rearte y compañía está puesto en el choque de este martes por la noche, cuando Unión abra su 2026 con una exigente visita a Obras Sanitarias en la ciudad de Buenos Aires.
Teniendo en cuenta que este lunes el plantel ya está viajando a Capital Federal para afrontar el compromiso que será televisado para todo el país por la pantalla de TyC Sports, el flamante director técnico puso manos a la obra para ver en cancha a sus nuevos jugadores y comenzar a instalar su idea de juego.
El coach sabe que no tiene tiempo para perder ni margen de error, y que debe comenzar a cosechar victorias si pretende acercar a su equipo al objetivo de mínima planteado para esta temporada: la clasificación a los playoffs.
Haciendo un alto en un fin de semana de mucha exigencia laboral, el entrenador chaqueño habló con el equipo Basquetboleando y compartió sus sensaciones luego de sus primeras horas de acción en la ciudad de Santa Fe. En primera instancia, Ariel Rearte indicó que “es un orgullo enorme llegar a Unión. Es una institución grande del país y con un proyecto que me atrajo desde el primer momento”.
Sobre la manera en la que se concretó su arribo a nuestra ciudad, el DT tatengue explicó que “se dio todo muy rápido. Yo dejé de trabajar en Paraguay a fin de año y a los dos días apareció Unión con la propuesta para que tome el equipo y para diseñar un programa a mediano plazo, dónde lo primero es resolver el presente (y el futuro) del equipo en la Liga”.
Consultado sobre el estado en el que encontró al grupo de jugadores tras una primera parte de temporada por debajo de lo esperado en materia de resultados, Rearte comentó que “Los primeros entrenamientos con el equipo me dejaron muy buenas sensaciones. El plantel tiene ganas de mejorar. Saben que quizás están en deuda con el rendimiento porque el objetivo está claro y es llegar a Playoffs”.
Sobre el poco tiempo que tiene por delante antes del debut en Obras, el ex asistente de Nicolás Casalánguida señaló que “la única forma de mejorar un equipo y desarrollarlo es con horas de entrenamiento y presentándose de la mejor manera a cada partido de la Liga. Si bajas un 5%, no tenés chances de ganar. Y si estás al 100%, le podes ganar a cualquier equipo y en cualquier cancha”.
Por último, y en referencia a la búsqueda de un reemplazo por la salida por lesión de Ignacio Alessio, Rearte manifestó: “Necesitamos un jugador que pueda ayudarnos sobre todo a la hora de trabajar defensivamente. Entiendo que el equipo debe evolucionar mucho en ese aspecto y el poder incorporar un jugador con buenas prestaciones defensivas en la pintura creo que es nuestro primer objetivo".
“Siempre sumar un buen jugador, de jerarquía, colabora con cualquier plantel, pero la prioridad hoy es sumar ese ‘5’ que nos haga mejores defensivamente”, agregó.