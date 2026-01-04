Liga Nacional de Básquet

Ariel Rearte: “Los primeros entrenamientos con el equipo me dejaron muy buenas sensaciones”

El flamante entrenador de Unión hizo un balance de las primeras prácticas al frente del plantel rojiblanco que este martes tendrá su estreno en 2026 visitando a Obras en el Templo del Rock. El chaqueño insiste en la búsqueda de un interno para reforzar la faceta defensiva del equipo que busca los playoffs.