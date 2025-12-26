Debuta el 6 de enero ante Obras

Liga Nacional: Unión confirmó a Ariel Rearte como nuevo entrenador

En pleno receso y tras la sorpresiva salida de Maxi Seigorman, la dirigencia del básquet tatengue oficializó este viernes la llegada del DT que tendrá la responsabilidad de encauzar la temporada y buscar un lugar en playoffs. Viene de trabajar en las selecciones nacionales de Paraguay.