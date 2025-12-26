Liga Nacional: Unión confirmó a Ariel Rearte como nuevo entrenador
En pleno receso y tras la sorpresiva salida de Maxi Seigorman, la dirigencia del básquet tatengue oficializó este viernes la llegada del DT que tendrá la responsabilidad de encauzar la temporada y buscar un lugar en playoffs. Viene de trabajar en las selecciones nacionales de Paraguay.
El chaqueño llega a Santa Fe con el desafío de meter a Unión en Playoffs.
Este viernes, el básquet de Unión de Santa Fe confirmó a Ariel Rearte como nuevo director técnico del plantel profesional de Liga Nacional para lo que resta de la temporada 2025/26. El entrenador chaqueño asumirá en reemplazo de Maximiliano Seigorman, quien fuera cesanteado en el cargo a principios de diciembre luego de un arranque de campaña que estuvo lejos de los resultados esperados.
Tras disputar 3 partidos con Martín Castellazzi como DT interino, el nuevo entrenador tendrá la misión de conducir al equipo en la continuidad del calendario y aportar su impronta en un tramo clave de la temporada, con el objetivo de consolidar el funcionamiento colectivo y sostener la competitividad del conjunto santafesino.
Rearte, nacido en la provincia de Chaco el 11 de abril de 1976. llega al Tatengue tras su reciente experiencia como head coach de las Selecciones Nacionales de Paraguay, donde estuvo dos años al frente de los procesos de desarrollo y competencia internacional.
En la Liga Nacional, el flamante entrenador rojiblanco posee una dilatada trayectoria que incluye pasos por Argentino de Junín, Instituto, San Martín de Corrientes, Ferro y Comunicaciones de Mercedes.
Además, en su rol de entrenador asistente supo ser campeón de la Liga Nacional y de la Liga Sudamericana formando parte del cuerpo técnico que lideraba Nicolás Casalánguida entre 2012 y 2013. Asimismo, participó del staff que condujo a la Selección Argentina en el campeonato sudamericano que se jugó en Caracas, Venezuela, en 2016.
Ariel Rearte tuvo una destacada tarea con las selecciones de Paraguay.
Se espera que tras las fiestas de fin de año, Rearte se ponga al frente de un plantel que tiene como primer objetivo la dura visita a Obras Sanitarias en el Templo del Rock de la ciudad de Buenos Aires. El segundo partido del nuevo entrenador será además el estreno en condición de local, cuando reciba a Gimnasia de Comodoro Rivadavia el 9 de enero desde las 21.05.
Vale recordar que Unión tiene la chance de sumar un jugador más a su plantel, tras la salida por lesión del capitán Ignacio Alessio.
Siendo el fichaje estrella que hizo Unión entre temporadas, estaba claro que el base Franco Balbi llegaba a Santa Fe para asumir el desafío de liderar y conducir al equipo tatengue tanto adentro como afuera de la cancha.
Promediando la campaña, y según demuestran las estadísticas, el rol del juninense está cumplido y con creces a pesar de que los resultados del elenco tatengue han estado por debajo de lo esperado en sus primeras 15 presentaciones (6 victorias y 9 derrotas).
Destacándose en varios rubros, lo mejor del ex Flamengo se refleja en el apartado de las asistencias, donde con un total de 67 pases gol aparece entre los mejores cinco de la competencia. Yendo al promedio, Balbi sube un par de escalones y aparece como el tercer máximo asistidor que tiene la Liga con un total de 4,8 por cotejo.
El juninense Balbi, en el top 3 de asistidores de la Liga.
Además, el referente que tiene Unión dentro del parquet aparece entre los mejores del torneo en la faz defensiva, más precisamente en la estadística de robos de balón. Allí, con 25, el “6” rojiblanco también se mete en el top 5 de la Liga Nacional.
Con la llegada de Rearte, Balbi deberá sostener este nivel y seguir contagiando a sus compañeros con el objetivo personal y grupal de crecer en rendimiento y en resultados para conseguir un sprint final de victorias que lo ponga en zona de clasificación a playoffs para cumplir con la meta de, al menos, repetir lo hecho en la campaña pasada.