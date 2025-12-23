Liga Nacional de Básquet: Unión cerró el año con una sonrisa y mucho por mejorar
En la noche del domingo, en el que fue el último cotejo antes del receso por las fiestas, el tatengue tuvo que trabajar más de la cuenta para derrotar al colista Argentino de Junín. Cerró el 2025 con un balance de 6 victorias, 9 derrotas y fuera de la zona de playoffs.
MVP. Daniel Hure lideró el goleo tatengue en la victoria sobre Argentino.
Tras una temporada 2024/25 histórica, en la que logró llegar a playoffs después de casi 4 décadas, las expectativas en el inicio de esta nueva campaña de la Liga Nacional eran altas en Unión. Sosteniendo a Maxi Seigorman como entrenador y con la contratación de nombres de peso liderados por Franco Balbi, el tatengue apostaba a mejorar lo conseguido en el curso anterior.
Sin embargo, el inicio de la nueva competencia no trajo ni los rendimientos ni los resultados esperados en la Avenida López y Planes, lo que motivó la salida anticipada del entrenador. En la emergencia, quien asumió la conducción para cerrar el 2025 fue Martín Castellazzi, quien en su rol de interino lleva un record de 2 victorias y una caída lógica ante un rival de la jerarquía de Instituto.
Maximiliano Seigorman. Crédito: Unión
El domingo por la noche, en el último cotejo previo al parate por las fiestas de fin de año, Unión consiguió un trabajoso triunfo sobre Argentino de Junín, el peor equipo de la competencia con apenas una victoria en sus primeras 15 presentaciones.
Pese a iniciar de buena manera y conseguir una sólida diferencia al entretiempo, en el complemento el elenco rojiblanco repitió defectos que le impidieron liquidar antes el pleito que se cerró con éxito tatengue por 95 a 84.
Pese al buen resultado y al festejo final, la sensación de ese segundo tiempo fue de preocupación, evidenciando la necesidad de mejorar sensiblemente si se pretende llegar al objetivo planteado.
Decisiones por tomar
En este camino, la dirigencia del básquet tatengue trabaja intensamente en la designación del entrenador que se haga cargo de la segunda mitad de la temporada. Si bien se rumorearon algunos nombres por la Avenida, todavía no hay una decisión final tomada. Se espera que la misma se ejecute antes de fin de año para el reinicio de la competencia previsto para el 6 de enero y contra Obras.
Algo parecido sucede con la ficha que Unión tiene por la lesión del capitán Ignacio Alessio, alejado del equipo por sus problemas físicos. En su lugar, el tate puede traer un refuerzo que le permita dar el salto de calidad que espera.
Unión tiene una ficha disponible por la salida de Alessio.
"El objetivo es meternos en playoffs"
El MVP en el triunfo tatengue sobre Argentino de Junín fue el ala pivote Daniel Hure, quien lideró la ofensiva sumando 22 puntos con un par de lanzamientos que fueron clave en momentos complicados del partido.
Finalizado el juego, el experimentado jugador entrerriano comentó: "Lo importante fue ganar. Hicimos un buen trabajo colectivo, nos pasamos la pelota y encontramos los momentos de cada uno. Defensivamente hicimos bien las cosas los primeros 15 minutos. Después aflojamos un poco, pero en el último cuarto nos pusimos a defender en los momentos claves".
Con una profunda autocrítica y en su rol de referente, Hure analizó a fondo el presente del equipo en lo que va de esta irregular temporada: "Tenemos que mejorar la defensa, no nos pueden hacer más de 80 puntos de local en nuestra casa. Ofensivamente el equipo fluyó, se pasó la pelota y eso es clave".
"A veces pecamos de jugar solos, pero cuando entendemos que la pelota tiene que ir de un lado al otro aparecen el juego interior, las penetraciones y las ventajas. Hoy hicimos un buen trabajo ofensivo y estamos contentos por cerrar el 2025 empezando a enderezar el barco", agregó el ex hombre de Sionista.
Sobre las dificultades que hasta el momento ha tenido el equipo para establecerse y ganar, el ala pivote rojiblanco señaló: "Ponemos la cara por Unión, por el club y por el momento que estamos viviendo. La responsabilidad es de todos: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la gente. Las patas de la mesa tienen que estar todas firmes para ir para adelante".
En el final, Hure no tuvo dudas a la hora de hablar de las metas trazadas para la segunda mitad de la temporada: "Esto es largo, queda más de la mitad del torneo. El objetivo es meternos en playoffs. Tenemos que seguir creciendo, trabajando con humildad, todos juntos y tirando para el mismo lado. Ojalá tengamos un mejor 2026".