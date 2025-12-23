Vuelve a jugar el 6 de enero contra Obras

Liga Nacional de Básquet: Unión cerró el año con una sonrisa y mucho por mejorar

En la noche del domingo, en el que fue el último cotejo antes del receso por las fiestas, el tatengue tuvo que trabajar más de la cuenta para derrotar al colista Argentino de Junín. Cerró el 2025 con un balance de 6 victorias, 9 derrotas y fuera de la zona de playoffs.