Ariel Rearte puso en marcha su ciclo como entrenador de Unión

Tras el receso por las fiestas de fin de año, el plantel profesional del Club Atlético Unión que participa de la Liga Nacional retomó los entrenamientos el pasado viernes con miras a la segunda mitad de la temporada que lo tiene como protagonista.
Este viernes, el flamante DT fue presentado al plantel y dirigió su primera práctica con la mira puesta en la visita del martes a Obras Sanitarias. El juvenil Lucas Peralta fue cedido a préstamo a Comunicaciones.
La principal novedad de este ensayo que tuvo lugar en el gimnasio Ángel P. Malvicino fue la presencia del nuevo entrenador, Ariel Rearte, quien fue designado por la directiva tatengue para dirigir los últimos 21 partidos de la campaña con el objetivo de mejorar los rendimientos y los resultados y alcanzar el objetivo de volver a meterse en playoffs.
Tras una breve introducción a cargo de Hugo Fessia, referente de la Subcomisión del Básquet de Unión, el director técnico nacido en la provincia de Chaco dirigió unas palabras a sus dirigidos y rápidamente dio inicio a una práctica exigente desde lo físico donde también dispuso de minutos de juego para empezar a imprimir su idea.
Es importante señalar que el resto del cuerpo técnico se mantendrá de la misma manera, con Martin Castellazzi como principal asistente.
En cuanto a la cronología de trabajo, luego de ese primer ensayo del viernes, Rearte ordenó tareas en doble turno para este sábado y volverá a entrenar en la mañana del domingo, tratando de optimizar el tiempo de cara al primer partido oficial que tendrá lugar el próximo martes 6 de enero en cancha de Obras Sanitarias.
Posteriormente, Unión regresará a nuestra ciudad para recibir el viernes 9 en su estadio a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Con récord de 6 victorias y 9 derrotas, en Unión saben que el margen de error se achica y que es hora de empezar a ganar para alcanzar la meta de estar en la postemporada para al menos repetir lo hecho en la temporada anterior.
En cuanto a movimientos en la plantilla rojiblanca de cara a lo que se viene, la primera novedad que arrojó el 2026 fue la salida a préstamo de Lucas Peralta. El joven, nacido en Santo Tomé, tiene 20 años, mide 1,91 metros y ocupará la ficha U21 que estaba disponible en el aurinegro.
De esta manera, el equipo del interior correntino queda completo para afrontar la próxima gira, que se iniciará la próxima semana en la provincia de Córdoba. Peralta sumó algunos minutos en Unión de durante la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Además, en la Liga de Desarrollo promedió 14.6 puntos y 3 rebotes en 14 partidos disputados.
Comunicaciones volverá al ruedo este mes de enero: el día 7 enfrentará a Bochas en Colonia Caroya, el 9 se medirá con Hindú y el 11 jugará ante Barrio Parque. La temporada 2025/26 de la Liga Argentina se disputa con un torneo único con 34 equipos divididos en dos conferencias con formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia.