Mauro Pittón: "Hay que seguir por la senda que mostramos el año pasado"
Uno de los referentes del plantel de Madelón tomó la palabra en la vuelta al trabajo de este viernes en Casa Unión. "Sostener la base y seguir creciendo va a ser clave", aseguró el mediocampista que es una fija en el 11 de Leo. Estigarribia habló y confirmó que se queda en Santa Fe.
Mauro será una de los pilares del Unión 2026 que cranea Madelón.
Uno de los 32 futbolistas que dijo presente el viernes por la tarde en la vuelta al trabajo del plantel rojiblanco en el predio Casa Unión fue el actual capitán del equipo, Mauro Pittón. El volante central de 31 años y surgido de la institución supo ganarse su lugar de referente tanto dentro como fuera de la cancha, siendo reconocido sobre todo, por el hincha de Unión.
Mauro fue uno de esos jugadores que cambió insultos por aplausos durante el 2025, estando a la altura del resto de sus compañeros en el muy mal primer semestre pero convirtiéndose en gran figura en la segunda mitad de la campaña con un viejo conocido como Madelón sentado en el banco de suplentes.
Con la entrega que lo caracteriza dentro del terreno de juego, y con la claridad conceptual que lo distingue fuera del mismo, Pittón sabe que el comienzo de año plantea el desafío de repetir, y por qué no mejorar, todo lo bueno que hizo el equipo en un Clausura donde ilusionó a toda su gente más allá del sinsabor que significó la inesperada eliminación a manos de Gimnasia La Plata.
Previo al inicio del primer entrenamiento de esta mini pretemporada 2026, Mauro Pittón encaró los micrófonos de los medios santafesinos presentes en Casa Unión y compartió sus sensaciones en este nuevo inicio.
En primera instancia, y respecto de la condición física en la que llega a esta preparación, el mediocampista tatengue expresó: "Ya venimos con trabajo encima. Ahora se suma un poco la pelota y el trabajo en conjunto es más extenso, pero es parte de la adaptación y, sobre todo, de la base para lo que viene".
Experiencia y juventud
Más adelante y consultado sobre el armado de un plantel en el que seguramente tengan un rol preponderante los futbolistas formados en el club, Mauro recordó que "Unión siempre trata de formar chicos y darles lugar. Es importante para el crecimiento de la institución. Hay muchos que en Reserva hicieron un gran torneo y están pidiendo pista".
Siguiendo por esta línea y en su condición de capitán y líder dentro del vestuario, reflexionó: "A nosotros, los más grandes, nos toca ayudarlos, acompañarlos en su crecimiento, como nos pasó en algún momento. Esperemos que se vayan sumando y entrando en el ritmo de Primera".
En otro tramo de la charla con los periodistas locales, el capitán tatengue planteó sus objetivos de cara al año que acaba de comenzar, sin dejar de lado lo hecho en 2025: "Es importante sostener la base, tanto del cuerpo técnico como de muchos jugadores que ya nos conocemos y sabemos la idea principal".
"Habrá que pulir pequeños detalles y seguir por la senda que mostramos el año pasado. Seguir creciendo y potenciándonos, tanto individual como grupalmente, va a ser muy importante", dijo antes de iniciar el primer entrenamiento del 2026.
Manos a la obra. El plantel tatengue arrancó la pretemporada.
El Chelo se queda
Otra de las novedades relacionadas con el mercado de pases rojiblanco en los primeros días del año llegó desde la ciudad de La Plata y daba cuenta de un supuesto interés de Gimnasia para llevarse a Marcelo Estigarribia, uno de los delanteros habitualmente titulares en la formación de Madelón.
De acuerdo a la información que llegaba desde la capital bonaerense, la idea del Lobo era llevarse a "Chelo" a través de un préstamo con cargo y con una opción de compra, propuesta que rápidamente fue desestimada por la dirigencia de Unión, entendiendo que el ex Patronato debe ser uno de los pilares del plantel que disputará la temporada 2026 con la camiseta rojiblanca.
Pese a las ganas de Gimnasia, Estigarribia se queda en Unión
Vale recordar que hace manos de un año, el club de la Avenida invirtió cerca de 2 millones de dólares por la ficha del delantero entrerriano, y si bien los rendimientos han sido irregulares, de ninguna manera Spahn y compañía están dispuestos a dejarlo salir ahora a excepción de recibir una millonaria oferta y en dólares.
Este viernes, a la salida del primer entrenamiento de pretemporada, "Chelo" tomó la palabra y se mostró cómodo y tranquilo con la decisión de seguir en nuestra ciudad: "Yo estoy pensando en Unión y tengo dos años de contrato acá. Leo (Madelón) va a contar con mis servicios y yo estoy muy cómodo en el club".
Consultado directamente sobre la chance de Gimnasia, Estigarribia reveló: "Sabía lo que se informó, mi representante me llamó y me hizo saber el interés, pero yo solo pienso en Unión. Tengo dos años más de contrato, estoy muy bien y Leo va a contar conmigo". "Estoy pensando solo en la pretemporada y en prepararnos de la mejor manera", agregó.