Palabra de capitán

Mauro Pittón: "Hay que seguir por la senda que mostramos el año pasado"

Uno de los referentes del plantel de Madelón tomó la palabra en la vuelta al trabajo de este viernes en Casa Unión. "Sostener la base y seguir creciendo va a ser clave", aseguró el mediocampista que es una fija en el 11 de Leo. Estigarribia habló y confirmó que se queda en Santa Fe.