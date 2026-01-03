Con 32 futbolistas

El plantel de Madelón inició su preparación en el predio Casa Unión

A tres semanas del debut en la Liga Profesional, el equipo rojiblanco se reencontró y puso manos a la obra tras casi un mes de descanso. Trabajará durante 8 días en Santa Fe antes de trasladar la pretemporada a Uruguay. No hubo refuerzos, pero dijo presente el flamante director deportivo y el presidente Spahn.