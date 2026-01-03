El plantel de Madelón inició su preparación en el predio Casa Unión
A tres semanas del debut en la Liga Profesional, el equipo rojiblanco se reencontró y puso manos a la obra tras casi un mes de descanso. Trabajará durante 8 días en Santa Fe antes de trasladar la pretemporada a Uruguay. No hubo refuerzos, pero dijo presente el flamante director deportivo y el presidente Spahn.
Manos a la obra. El plantel tatengue arrancó la pretemporada. Gentileza Prensa Unión
En la calurosa tarde de este primer viernes del año, el plantel profesional del Club Unión de Santa Fe llevó a cabo el primer entrenamiento de una corta pero muy intensa pretemporada que lo depositará a fines del corriente mes de enero en el primer partido oficial del 2026, ante Platense y por la primera fecha del Torneo Apertura.
Tras casi un mes de descanso entre vacaciones y fiestas de fin de año, el grupo de futbolistas que conduce técnicamente Leonardo Carol Madelón se dio cita en el predio Casa Unión para comenzar con la serie de trabajos previstos por el cuerpo técnico rojiblanco en la puesta a punto de cara a una temporada exigente en la que el equipo rojiblanco disputará la Copa Argentina y la Liga Profesional.
En este primer día de trabajos, las novedades pasaron por las presencias de Mauricio Martínez, Santiago Zurbriggen y Luis Spahn. En el caso de “Caramelo”, el jugador se presentó vestido de civil y mantuvo una serie de charlas con el entrenador, el mánager y el presidente.
Vale recordar que el santotomesino finalizó su préstamo en Unión y debe volver a Rosario Central, club con el que tiene contrato vigente hasta fines de 2026 y en el que tendrá que presentarse a trabajar a las órdenes del flamante entrenador Jorge Almirón.
En el caso del nacido en San Jerónimo Norte y tras ser oficializado este mediodía (ver aparte), Zurbriggen fue presentado ante el grupo de jugadores y puesto en funciones para comenzar a trabajar en el flamante rol para el que fue designado.
Madelón siguió de cerca el primer entrenamiento en Casa Unión. Gentileza Prensa Unión
Varios que volvieron
Respecto del grupo de futbolistas que estuvo trabajando a las órdenes del “profe” Augusto Madelón, hay que destacar que no hubo caras nuevas vinculadas a incorporaciones, aunque sí se registraron los regresos de aquellos jugadores que la última temporada estuvieron a préstamo en otras instituciones.
La referencia es para Enzo Roldán, Tomás González, Pablo Palacio, Daniel Juárez y Gastón Arturia De todas maneras, parece complicado pensar que alguno de ellos pueda tener lugar en el Unión de 2026. Quien pidió un permiso especial y no dijo presente fue el paraguayo Junior Marabel.
El que también estuvo fue el defensor Claudio Corvalán, a quien antes de fin de año Madelón le comunicó que no será tenido en cuenta pero que sigue teniendo contrato por una temporada más. El resto de los presentes fueron los jugadores con contrato vigente, incluyendo a Del Blanco, Vargas y Fascendini, los 3 que aparecen con chances de salir en este mercado de pases por una venta.
En cuanto a la continuidad de la pretemporada, quedó definido que las tareas continuarán este sábado en doble turno en el predio Casa Unión a partir de las 8.30 por la mañana y de las 17.45 por la tarde. El domingo por su parte, el ensayo dará inicio a las 8.30 de la mañana.
El plantel rojilbanco trabajará en el predio ubicado a la vera de la Autovía 19 hasta el próximo sábado 10 de enero inclusive, momento en el que emprenderá el viaje a Uruguay para afrontar los 2 amistosos previstos en el marco de la Serie Río de La Plata: el miércoles 14 con Alianza Lima de Perú y el sábado 17 con Defensor Sporting.
La preparación incluirá 2 amistosos en Uruguay. Gentileza Prensa Unión
Los que iniciaron la preparación
Arqueros: Federico Gómez Gerth, Lucas Meuli y Agustín Chávez.
Defensores: Lautaro Vargas, Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Gastón Arturia, Valentín Fascendini, Claudio Corvalán, Mateo Del Blanco, Bruno Pittón y Fernando Díaz.
Mediocampistas: Julián Palacios, Augusto Solari, Mauro Pittón, Rafael Profini, Nicolás Palavecino, Franco Fragapane, Misael Aguirre, Santiago Grella, Emilio Giaccone, Enzo Roldán y Pablo Palacio.
Delanteros: Marcelo Estigarribia, Christian Tarragona, Agustín Colazo, Diego Díaz, Franco Ratotti, Tomás González y Daniel Juárez.