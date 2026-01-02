Unión oficializó la contratación de Santiago Zurbriggen como nuevo secretario deportivo
En el mediodía de este viernes, horas antes de que el plantel de Madelón inicie su pretemporada, la institución le dio la bienvenida al nacido en San Jerónimo Norte, que vuelve al club en este nuevo rol. A la tarde será presentado al grupo de futbolistas.
Manos a la obra. Tras firmar su vínculo, Zurbriggen estará esta tarde en Casa Unión.
Si bien era un secreto a voces desde hace un par de semanas, e incluso el propio presidente Spahn había dado indicios de su contratación tras la asamblea del lunes, este viernes en horas del mediodía y por intermedio de sus redes sociales oficiales el Club Atlético Unión confirmó la llegada de Santiago Zurbriggen como nuevo director deportivo de la entidad de la Avenida.
El valesano, con una larga trayectoria en el tatengue como jugador surgido de las divisiones inferiores, se incorpora para desarrollar tareas de gestión y ser el nexo entre la propia dirigencia y todo el fútbol rojiblanco, cumpliendo con la normativa establecida por la AFA y que rige a partir de este 2026.
Gestiones y logística. Las tareas que deberá desarrollar el valesano en su nueva función.
Colgó los botines
Antes de firmar su nuevo contrato con Unión, Zurbriggen debió ponerle punto final a su carrera como jugador profesional, rescindiendo el vínculo que tenía vigente con un club del ascenso italiano. Ante el interés de su club de origen, Santiago no dudó y tomó la decisión de dar vuelta la página y comenzar con una etapa en su vida en un cargo para el que se viene preparando hace varios años.
Tras llegar a Santa Fe en los últimos días de diciembre, y con las correspondientes reuniones cara a cara con Spahn y compañía, Zurbriggen fue oficializado para iniciar su tarea esta misma tarde en la vuelta al trabajo del plantel profesional.
El próximo lunes, a partir de las 11 de la mañana y en la sede del club, el ex defensor rojiblanco brindará una conferencia de prensa donde presentará los lineamientos de su gestión ante los medios santafesinos.
Zurbriggen vuelve al club que lo vio nacer.
"Vuelta a casa"
En el anuncio, Unión señaló: "Santiago Zurbriggen vuelve a nuestra institución para asumir el cargo de Director Deportivo. Tras su paso como futbolista, retorna para asumir un nuevo rol en el fútbol respaldado por una sólida formación académica y profesional que incluye las licencias PRO de Director Deportivo de AFA y de entrenador de ATFA, y la formación en Gestión Deportiva de CONMEBOL".
Vale la pena señalar que en la llegada de Zurbriggen a Santa Fe tuvo incidencia el propio Madelón, técnico que compartió con Santiago en las exitosas etapas que incluyeron el último ascenso de Unión a Primera y la histórica clasificación a la primera Copa Sudamericana.