El lunes dará una conferencia de prensa

Unión oficializó la contratación de Santiago Zurbriggen como nuevo secretario deportivo

En el mediodía de este viernes, horas antes de que el plantel de Madelón inicie su pretemporada, la institución le dio la bienvenida al nacido en San Jerónimo Norte, que vuelve al club en este nuevo rol. A la tarde será presentado al grupo de futbolistas.