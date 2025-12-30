A un paso de la oficialización

Habló Zurbriggen: “Es hermoso volver al club que amo”

El valesano rompió el silencio y por primera vez habló de la chance concreta de convertirse en secretario deportivo de Unión. “El club está cambiando, cada vez que vengo está mejor” aseguró. Reunión cumbre con el presidente Spahn e inminente definición.