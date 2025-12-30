Habló Zurbriggen: “Es hermoso volver al club que amo”

Una de las definiciones que dejó la charla con los medios que mantuvo el presidente Luis Spahn tras la asamblea del pasado lunes por la noche estuvo directamente vinculada al nombre de Santiago Zurbriggen.
El valesano rompió el silencio y por primera vez habló de la chance concreta de convertirse en secretario deportivo de Unión. “El club está cambiando, cada vez que vengo está mejor” aseguró. Reunión cumbre con el presidente Spahn e inminente definición.
Una de las definiciones que dejó la charla con los medios que mantuvo el presidente Luis Spahn tras la asamblea del pasado lunes por la noche estuvo directamente vinculada al nombre de Santiago Zurbriggen.
El mandatario rojiblanco no hizo más que ratificar las versiones que circulan desde hace un par de semanas en la ciudad y que marcan al ex defensor tatengue como el nombre elegido para hacerse cargo de la dirección deportiva de la institución, cumpliendo con el mandato establecido por la AFA a partir de la temporada 2026.
Tras un proceso de evaluación que incluyó a varios candidatos, el propio Spahn y su comisión directiva resolvieron avanzar a fondo por Zurbriggen, quien todavía sigue jugando al fútbol pero que completó el curso de formación exigible para ocupar este rol clave.
Al término de la asamblea, el presidente de Unión reveló que la gestión está en su etapa final, y que solo queda un encuentro final para limar los detalles, sellar el acuerdo y hacer oficial el regreso del nacido en San Jerónimo Norte, en esta ocasión en una tarea diferente.
Estas palabras fueron reconfirmadas por el propio protagonista este martes, cuando en unas breves declaraciones realizadas a LT10 AM1020 ratificó que es casi un hecho su contratación como mánager rojiblanco.
Consultado sobre la negociación en marcha, Zurbriggen explicó: “No sé todavía el cargo, estamos hablando con Luis (Spahn) y veremos qué pasa. Si se da la oportunidad es hermoso, es volver al club que amo, del que soy hincha y socio”.
Asimismo, y en referencia a la actualidad deportiva de Unión, el valesano destacó que "el club está cambiado, estuve dos meses afuera (Italia), cuando uno vuelve le agarra melancolía por la gente que trabaja en el club. Cada vez que vengo el club está cambiado, y eso está bueno".
Vale la pena recordar que en caso de que la gestión llegue a buen puerto, Santiago rescindirá su contrato con el club del ascenso italiano en el que todavía sigue jugando para emprender el rápido retorno a la ciudad de Santa Fe y ponerse en funciones de cara a la pretemporada y al mercado de pases del plantel profesional con miras a la temporada 2026.
Asimismo, trabajará codo a codo con la estructura del fútbol amateur que tiene a Ariel Giacinti como coordinador y a Alejandro Trionfini como flamante entrenador de la reserva.
Respecto de sus funciones, queda en evidencia que al menos en esta primera etapa se convertirá en un nexo entre el cuerpo técnico de Madelón, el grupo de jugadores y los dirigentes. Además, estará encargado de encaminar las negociaciones por los refuerzos y ante las posibles salidas.
Por último, tendrá la responsabilidad de abordar las cuestiones logísticas del fútbol profesional y amateur rojiblanco, tanto en el día a día en Casa Unión como en los traslados.
Entre las pocas novedades que por estas horas arroja el panorama futbolístico tatengue, se confirmó una nueva baja para el plantel que afrontará la temporada 2026. La referencia es para el lateral derecho Francisco Gerometta, quien no fue tenido en cuenta por Madelón y su cuerpo técnico en la segunda mitad del 2025 y llegó a un acuerdo para rescindir su vínculo contractual e irse de Santa Fe.
Respecto del futuro del jugador nacido hace 26 años en Villa Ocampo, desde la provincia de Mendoza aseguran que está avanzado su arribo a Godoy Cruz, para ser refuerzo del plantel del Tomba que participará en la temporada 2026 de la Primera Nacional tras haber perdido la categoría este año.
Gerometta llegó a las inferiores de Unión en el 2013 bajo la coordinación de Nicolás Frutos, haciendo su debut como profesional en febrero de 2020 con el propio Leonardo Madelón como entrenador. Tras pasar una temporada a préstamo en Gimnasia y Esgrima de La Plata, "Tati" retornó a su club de origen donde disputó las últimas 3 temporadas.
En 2025 sumó 9 partidos disputados durante el primer y cuando Cristian "Kily" González todavía era el director técnico de Unión. En total, el lateral completa su ciclo con la camiseta rojiblanca con un total de 74 partidos disputados sin convertir goles.
Pese a tener dos años más de contrato por delante y ante la determinación del actual DT de no utilizarlo (apenas sumó un partido con la reserva de Vazzoler en los últimos 6 meses), las partes se pusieron de acuerdo para rescindir el vínculo y que el futbolista pueda iniciar un nuevo capítulo en su carrera profesional en uno de los animadores que tendrá la Primera Nacional que se viene.