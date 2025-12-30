Con unos 250 presentes

Los socios de Unión aprobaron Memoria y Balance del Ejercicio N°119

En la tarde de este lunes se realizó la Asamblea Anual Ordinaria en la sede social de Avenida López y Planes. A pesar del no acompañamiento de la oposición, la dirigencia consiguió aprobar la memoria y el balance con un déficit que ronda los 3 millones de dólares.