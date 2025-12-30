Los socios de Unión aprobaron Memoria y Balance del Ejercicio N°119
En la tarde de este lunes se realizó la Asamblea Anual Ordinaria en la sede social de Avenida López y Planes. A pesar del no acompañamiento de la oposición, la dirigencia consiguió aprobar la memoria y el balance con un déficit que ronda los 3 millones de dólares.
Se aprobó la memoria y balance del Ejercicio N°119.
Tal y como estaba pautado, en la tarde noche de este último lunes del año se desarrolló en la sede social del Club Atlético Unión de Santa Fe la Asamblea Anual Ordinaria de socios que tenía como principal orden del día la puesta en consideración del ejercicio económico número 119 cerrado el pasado 30 de junio.
A pesar de las altas temperaturas, un número cercano a los 250 socios se dio cita en la Avenida López y Planes para formar parte del acto institucional que derivó en la aprobación del balance que arrojó un déficit operativo que ronda los 3 millones de dólares. Como era de suponerse, la votación fue peleada pero terminó con la aprobación por la mayoría de los presentes.
En las horas previas, desde las agrupaciones opositoras habían expresado su descontento con los números que había presentado la dirigencia que preside Luis Spahn, llamando a los asociados a no acompañar el mismo por detectar lo que definieron públicamente como “serias irregularidades”.
Sin embargo, la mayoría de los socios que se acercaron a Unión levantaron la mano al momento de la votación y decidieron aprobar el ejercicio N°119 que comprende el período que va desde el 1° de julio del 2024 al 30 de junio del 2025.
El presidente Spahn tomó la palabra ante los socios.
Números
Vale la pena destacar que según los números que dio a conocer el club a través de su sitio oficial, el principal punto deficitario del año en cuestión pasaba por la inversión en fútbol profesional, incluyendo la compra de jugadores, los cargos pagados por préstamos, los contratos y la logística.
Así también, se marcaba una fuerte erogación de dineros en la finalización de obras de infraestructura en el estadio 15 de Abril, incluyendo la iluminación exigida por CONMEBOL, los ascensores y demás obras ejecutadas.
En contrapartida, respecto del ingreso de activos económicos al club, era exponencialmente menor la cifra de dinero recibido en concepto de transferencia, elemento clave a la hora de entender el desbalance financiero en el que hoy se encuentra Unión.
Si bien los ingresos por cuota societaria, la participación en la Copa Sudamericana y el cobro de derechos de televisión son necesarios y relativamente importantes, los mismos terminan siendo escasos comparado con el nivel de gasto que una institución como esta debe afrontar mes a mes.
Así las cosas, y a pesar de la polémica instalada a través de los medios y en las redes sociales durante las últimas semanas, la administración Spahn se anota una nueva victoria en un contexto complicado.
Unos 250 asociados participaron de la Asamblea.
Clave
A menos de 6 meses de haber ganado la elección, y con otros 2 años y medio de gestión por delante, la aprobación de la memoria y el balance era un elemento clave para el funcionamiento institucional de Unión en momentos delicados desde lo financiero donde urge vender a uno o dos futbolistas para poder equilibrar las cuentas y encarar el 2026.
Desde los sectores opositores, por su parte, se retiraron marcando el descontento con los números que se presentaron, poniendo el eje en la situación económica que atraviesa el club y marcando a la histórica deuda con la familia del presidente y otros actuales dirigentes como una cuestión clave que sigue sin tener la transparencia que consideran necesaria.
Con la finalización de la Asamblea, se le pone punto final a un agitado 2025 en términos institucionales en Unión, con la elección del mes de mayo como mojón y con un verano complejo que obligará a la gestión Spahn a agudizar el ingenio para salir adelante.