Sphan: “La asamblea fue clara y el socio de Unión entendió el camino”
El máximo titular rojiblanco explicó el déficit: “El socio quería que el club se anime, que se endeude para competir y eso hicimos; no salió bien”. En cuanto al Unión 2026 aseguró que "el mercado de pases está prácticamente paralizado; nadie quiere comprar y los préstamos son muy difíciles”.
“La asamblea fue clara: hubo una aprobación por una diferencia importante. Eso demuestra que el socio entendió el camino que se tomó. “Quienes forman parte de un espacio político fijan una postura, pero convencen principalmente a los propios. Los socios que vinieron ya tenían decidido su voto”, aseguró el presidente Luis Spahn al finalizar la asamblea.
“Se impuso la idea de 200 socios contra 60...en el mejor de los casos del otro lado...unos 80”, contabilizó el ya histórico dirigente de López y Planes.
Lo que viene en el mercado 2026: "Nadie quiere comprar"
“Todos pueden expresarse, pero en su debido tiempo y con respeto. Eso es clave para que la asamblea cumpla su función. El socio quería que el club se anime, que se endeude para competir. Eso hicimos. Lamentablemente, los resultados no acompañaron y eso condiciona todo lo que viene después”, agregó Spahn.
Asamblea del Tate. Foto: Gentileza
En cuanto a lo que se viene con el armado del equipo de Leonardo Carol Madelón, Luis Spahn reflexionó: “El mercado de pases está prácticamente paralizado. Nadie quiere comprar y los préstamos son muy difíciles. Hay clubes con deudas de 30, 40 o 60 millones de dólares. Unión está muy lejos de esos números y a eso también hay que decirlo”.
“Hoy mi responsabilidad es gobernar Unión de la mejor manera posible. Después se verá. Se aprobó el balance, que era el objetivo institucional. Eso nos permite seguir trabajando con previsibilidad en un contexto muy difícil”, aseguró el presidente.
Spahn confirmó a Zurbriggen como manager
Al mismo tiempo, confirmó que Santiago Zurbriggen será el secretario técnico y que Valentín Fascendini tiene a su favor una cláusula (N.de R.: quedarían 1.3 millones de dólares para Unión). En el mismo sentido, reveló que en el caso de Mateo Del Blanco hay una cláusula que “es importante y de contado efectivo”.
A su turno, el referente máximo de la oposición en cuanto al voto de los socios tatengues en las urnas, Héctor “Pipo” Desvaux expresó que “para nosotros no es mirar el resultado y desaparecer. El hincha de Unión nos pidió que estemos, que controlemos y que sigamos proponiendo. Esa es la responsabilidad que sentimos”.
“La asamblea no puede ser solo un trámite. Tiene que servir para explicar, para mostrar papeles y para despejar dudas. No venimos a acusar a nadie. Venimos a interpelar, a preguntar y a contarle al socio cómo están las cosas”, dijo Desvaux.
“Pedimos explicaciones a toda la mesa directiva y lamentablemente no se han dado. Si nos mostraran los papeles, mañana podríamos salir a decir que está todo claro. Pero no los tenemos. Unión va a crecer con transparencia y con lealtad al socio, no con mecanismos confusos ni con decisiones que no se explican”, agregó Desvaux.
Spahn confirmó a Zurbriggen. Foto: El Litoral
“Hay demasiadas dudas para tan pocos minutos de intervención pero el hincha de Unión nos marcó el camino: seguir estando, seguir controlando y seguir trabajando por un club mejor”, afirmó. Vamos a seguir firmes en ese lugar, porque creemos que es la única manera de cuidar a Unión y de construir un futuro mucho mejor”, cerró el ex futbolista y principal opositor a Luis Spahn.