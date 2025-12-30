La voz oficial del presidente tatengue

Sphan: “La asamblea fue clara y el socio de Unión entendió el camino”

El máximo titular rojiblanco explicó el déficit: “El socio quería que el club se anime, que se endeude para competir y eso hicimos; no salió bien”. En cuanto al Unión 2026 aseguró que "el mercado de pases está prácticamente paralizado; nadie quiere comprar y los préstamos son muy difíciles”.