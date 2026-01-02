Patronato, Chaco For Ever y Godoy Cruz

Unión: varios clubes del ascenso buscan a Diego Armando Díaz

Unión lo compró al delantero en 150.000 dólares a Sportivo Las Parejas pero la realidad es que sumó pocos minutos de la mano de Leo Madelón en el 2025. La idea sería prestarlo pero con una repesca a los seis meses.