Unión: varios clubes del ascenso buscan a Diego Armando Díaz
Unión lo compró al delantero en 150.000 dólares a Sportivo Las Parejas pero la realidad es que sumó pocos minutos de la mano de Leo Madelón en el 2025. La idea sería prestarlo pero con una repesca a los seis meses.
El chaqueño Diego Armando Díaz terminó el 2025 con buenas noticias y de todo tipo: por un lado, será papá durante 2026; por el otro, Unión finalmente le compró el pase a Sportivo Las Parejas en 150.000 dólares y ahora sí ya es jugador del Tate. Si bien arranca la pretemporada con el plantel de Leo Madelón, la sensación es que varios clubes del ascenso lo están pidiendo a préstamo.
Chaco For Ever, por un gusto de su entrenador Ricardo Pancaldo, fue el primero que gestionó de manera horizontal: lo hizo el DT y también su presidente, directamente de club a club. “Le tira For Ever porque es su tierra”, se ilusionan los norteños.
Los otros dos clubes del ascenso que se anotan en la carrera por el DAD son Patronato de la Juventud Católica y Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza. En el caso del “Patrón” es la segunda vez que lo quiere al DAD: como no podrá renovar con Alan Bonansea (el “9” jugará en Colón o en Sarmiento de Junín), apuntaron al delantero de Unión.
Pancaldo lo quiere. Foto: El Litoral
Como se sabe, la dirigencia de Patronato continúa la conformación del plantel que afrontará la temporada 2026 de la Primera Nacional. En este marco, uno de los nombres que apareció en carpeta es el de Brando Cortés, jugador formado en Boca y que viene de vestir la casaca de Nueva Chicago en la pasada temporada.
Según trascendió, el volante ofensivo de 24 años, que viene de disputar la última temporada en el Torito de Mataderos, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del equipo Rojinegro.
El futbolista, nacido en Barracas, pero nacionalizado chileno, pertenece a Boca Juniors, club dueño de su pase. La negociación contempla una extensión de su vínculo con el Xeneize hasta 2027 y su llegada a Patronato a préstamo, una fórmula habitual para que el jugador continúe sumando rodaje.
En su último paso por Nueva Chicago, Brandon Cortés disputó 21 partidos oficiales y convirtió un gol, siendo una alternativa importante en la mitad de la cancha del Torito de Mataderos. Previamente, el volante tuvo experiencia en la Universidad de Chile y también integró la Selección Sub 20 de Chile, lo que le aportó roce internacional a una carrera aún en desarrollo.
El "Tomba"; primero Gerometta y ahora DAD
Desde Mendoza, Godoy Cruz también lo quiere al DAD. Hace apenas unas horas, el “Tomba” presentó a su nuevo refuerzo para la temporada 2026 en la Primera Nacional. Este martes, el club confirmó la incorporación de Francisco Gerometta, lateral derecho de 26 años, quien proviene de Unión de Santa Fe.
¿Se irá con Gerometta?. Foto: Manuel Fabatía.
Tras una etapa en Unión donde disputó 74 partidos, Gerometta, quien también tuvo una breve experiencia en Gimnasia La Plata, busca recuperar su continuidad en este nuevo desafío. En su anuncio oficial, el club deseó al jugador "¡Éxitos junto al Expreso!", evidenciando la confianza que depositan en su potencial.
El mismo Francisco Gerometta eligió Sol Play para confirmar su salida de Unión y su llegada a Godoy Cruz de Mendoza: “Mi salida se dio muy rápido"
"Cuando hablamos con la gente que me representa y con lo dirigentes nos pusimos de acuerdo que saldría cuando consiguiera otra institución, eso quiero destacar a la gente de Unión. Aunque parece que se dio de un día para el otro, no fue así que lo veníamos trabajando”.
“Es real que tenía contrato hasta el año 2027, pero cambiaron muchas cosas durante este tiempo y por ejemplo por cuestión de edad también creo que era mejor que se de la salida, la directiva estuvo predispuesta… dejó intereses de lado, pensó en mí. Por eso me voy agradecido”, aseveró el lateral derecho que dejó Villa Ocampo desde muy chico para llegar a la pensión de la entidad.
Sobre como se dio su salida de la entidad santafesina, “Tati” sentenció: “Cuando me enteré que iba a rescindir me sorprendió, pero con el correr de los días y hablando mucho llegué a la conclusión que sería lo mejor. Fueron muchos años en el club, fue toda una vida para mí, llegué con 12 años a la pensión y me voy con 26… obvio que genera nostalgia, pero el fútbol tiene estas cosas y hay que vivirlas”.
“Lo mejor que pasó es que me haya salido rápido lo de Godoy Cruz, también hubo otras posibilidades, pero elegí ésta porque la verdad que es un equipo que tiene toda la estructura de primera.
"Acá no tuve tiempo ni de lamentarme: escindí el viernes, el sábado viajé a Mendoza, me hice los estudios; martes firmé y el jueves ya me vuelvo para Mendoza. Fue mejor así, la nostalgia está, pero hay que seguir”, aseguró el “Tati”, ex Tate.