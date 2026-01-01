Debuta el 6/1 ante Obras

Liga Nacional de Básquet: Ariel Rearte inicia su ciclo al frente de Unión

El entrenador chaqueño dirige este viernes su primer entrenamiento en Santa Fe. El primer partido lo tendrá dentro de 4 días en Capital Federal. "Creo que tenemos un buen plantel para poder meternos en los playoffs" dijo antes de asumir.