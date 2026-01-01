Liga Nacional de Básquet: Ariel Rearte inicia su ciclo al frente de Unión
El entrenador chaqueño dirige este viernes su primer entrenamiento en Santa Fe. El primer partido lo tendrá dentro de 4 días en Capital Federal. "Creo que tenemos un buen plantel para poder meternos en los playoffs" dijo antes de asumir.
Rearte asume el desafío de llevar a Unión a la postemporada.
Tras una primera parte de la temporada con rendimientos y resultados que estuvieron por debajo de lo esperado, y un diciembre convulsionado con cambio de jugadores, bajas por lesión y la decisión de la dirigencia de dar por terminado el ciclo de Seigorman, el básquet profesional de Unión inicia este viernes una nueva etapa al mando de Ariel Rearte.
El experimentado entrenador chaqueño fue el elegido por los directivos tatengues para asumir el mando y enderezar el rumbo, con la clasificación a la instancia final como principal objetivo. Unión hoy tiene un récord de 6 victorias y 9 derrotas, y tiene por delante un total de 21 partidos antes de que finalice la etapa regular.
Con el horizonte claro, Rearte inicia hoy una muy breve preparación para lo que será su primer desafío, la visita a Obras Sanitarias pautada para el próximo martes 6 de enero con televisación para todo el país por la pantalla de TyC Sports. De este modo, el entrenador que llega tras un año y medio de trabajo en los seleccionados nacionales de Paraguay tendrá 4 entrenamientos antes del estreno.
Luego del choque con el "tachero" en El Templo del Rock porteño, la formación rojiblanca retornará a la capital provincial para recibir el 9 de enero al Gimnasia de Comodoro de Mauro Cosolito. En las horas previas a su asunción en la Avenida, Ariel Rearte habló por primera vez como entrenador de Unión, compartiendo su diagnóstico del equipo y de la situación en la que le toca iniciar su ciclo.
En charla con LT10 AM 1020, Rearte comentó: "Para mí llegar a Santa Fe es llegar con el foco en la primera división, pero también en el potencial que hay en Santa Fe y la zona. Ojalá florezca el proyecto y pueda acompañar a Unión en el básquet".
Balbi, clave desde la base. Crédito: Prensa Unión
"No hay partido fácil"
Siguiendo por esta línea, y analizando la actualidad de la competencia más importante que tiene el básquet en la Argentina, el DT chaqueño señaló que "la Liga está cada vez mejor, está recuperando nivel, jugadores y mejorando el nivel de extranjeros. Casi no hay partido fácil, está en una senda de crecimiento. Esto es lo que veo de afuera, el nivel de jugadores mejora el nivel de Liga".
En este panorama que presenta el certamen, Rearte hizo una radiografía del Unión que le toca tomar: "Creo que tenemos un buen plantel para poder meternos en los playoffs, está apretada la tabla, no es fácil. Tenemos un equipo competitivo, a los jugadores no les da lo mismo ganar o perder. Hay material para soñar por esos playoffs".
Una de las claves en este momento en el que asume tiene que ver con la conformación del plantel y el escaso margen que tiene para la preparación: "debemos ponerlos fuertes en lo que debemos mejorar, la Liga no permite margen de error. Desde que llegamos el objetivo es sumar a alguien más, la prioridad es conseguir un jugador que pueda colaborar en la posición del cinco. No nos sobra tiempo".
6-9 es el récord de Unión en el inicio de 2026.
Defender y correr
En otro tramo de la charla, explicó: "Me gusta mucho que mi equipo defienda y corra, si hace eso soy feliz. El equipo se ve cómodo corriendo la cancha, la mejor usina para generar contraataques es la defensa, es lo que nos va a poner competitivos todas las noches. Mejorando la capacidad de rebote vamos a poder correr mejor la cancha, en ese camino iremos".
Antes del final, Rearte hizo un balance de su experiencia de casi 18 meses en el básquet paraguayo: "Me fui muy contento, es un país chico, el primer año nos tomamos el trabajo de recorrerlo entero, la verdad que hicimos un gran trabajo y da satisfacción como entrenador. Hoy está muy lejos de ganar un sudamericano, pero poder competir con un país que no es potencia es muy lindo".