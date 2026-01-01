Básquet / Se viene la Liga Federal 2026

Sanjustino sacude el mercado y Almagro pierde a su emblema

El verde confirmó la contratación del goleador Leonardo Strack, figura de las águilas en la reciente coronación en el Torneo Oficial de la Asociación Santafesina. Ambos equipos participarán de la próxima edición en el certamen de tercera división del básquet a nivel nacional.