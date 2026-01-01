Sanjustino sacude el mercado y Almagro pierde a su emblema
El verde confirmó la contratación del goleador Leonardo Strack, figura de las águilas en la reciente coronación en el Torneo Oficial de la Asociación Santafesina. Ambos equipos participarán de la próxima edición en el certamen de tercera división del básquet a nivel nacional.
Tras liderar a Almagro al título, Leo Strack cambia de aire y se muda a San Justo.
Sanjustino dio el golpe del mercado y confirmó la incorporación de Strack, goleador perimetral de 32 años, como ficha mayor para la temporada 2026. El Verde se refuerza de esta manera para afrontar un año exigente, con doble competencia: Liga Federal de Básquet y torneo local.
El arribo de Strack representa una apuesta fuerte de la dirigencia sanjustina, que suma experiencia, gol y liderazgo a su plantel. El perimetral viene de cerrar un ciclo altamente exitoso en Almagro de Esperanza, donde vistió la camiseta de las Águilas durante cuatro temporadas, entre 2021 y 2025.
Goleo y liderazgo
En ese período, Strack fue una de las piezas clave del equipo, protagonista de varias consagraciones y referente dentro y fuera de la cancha, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del básquet regional.
Con esta incorporación, Sanjustino comienza a delinear un plantel competitivo y con claras aspiraciones, mientras que Almagro deberá rearmarse tras una baja sensible, en una temporada que tendrá nuevamente al Verde en el plano nacional y buscando protagonismo en el ámbito local.
Tras ser subcampeón de la Copa Santa Fe, el verde va por más.
23 representantes de la provincia
Cumplido el pasado 19 de diciembre el plazo para informar los clasificados a la próxima Liga Federal 2026 por parte de las Asociaciones y Regiones deportivas, son 23 los equipos que lograron deportivamente su boleto al certamen de la tercera categoría.
En el caso de la Asociación Santafesina, la institución de la capital provincial estará representada por los 4 semifinalistas del reciente torneo Pre Federal: Almagro y Alma Juniors de Esperanza, Gimnasia y Esgrima de la ciudad de Santa Fe y Sanjustino. En caso de liberarse un cupo más, el mismo quedaría en manos de Rivadavia Juniors, que ya confirmó su intención de competir.
En cuanto al resto de las Asociaciones miembros de la Federación de la provincia, la representación quedó definida con los siguientes elencos. Por la Venadense jugarán Olimpia BBC de Venado Tuerto y Firmat FBC, por la denominada Región 5 lo harán Unión y Juventud de Bandera y Atlético Tostado.
Por la Rosarina estarán participando un total de 8 equipos incluyendo a Gimnasia y Esgrima, Temperley, Atalaya, Sportsmen Unidos, Náutico Sportivo Avellaneda, C.A.O.V.A, Sportivo América y Unión y Progreso (Rosario).
Atalaya será uno de los representantes de Rosario en la Liga Federal.
Además, por la Asociación Cañadense se clasificaron Argentino y San Martín de Marcos Juárez, Sportivo Rivadavia de San Genaro y Atlético Carcaraña; por la Asociación del Oeste Santafesino estarán presentes Atlético Sastre y Atlético María Juana y por la Rafaelina participará Atlético de Rafaela.
Estos veintitrés clubes confirmarán fehacientemente su participación el próximo 23 de enero cuando realicen el pago del aval correspondiente y se inscriban en el torneo. Algunos de ellos ya anunciaron que no serán de la partida, argumentando motivos presupuestarios, o las exigencias estructurales por parte de CAB en cuanto a la rama femenina.