Sin caras nuevas y con varias bajas, el plantel de Madelón arranca su preparación
Tras casi un mes de vacaciones y a 3 semanas del debut, el grupo de jugadores se reencuentra esta tarde para dar inicio a una breve pero intensa pretemporada que incluye 2 partidos en Uruguay. Se fueron Tagliamonte, Martínez y Gamba y hasta el momento no llegaron refuerzos.
Madelón pone en marcha una nueva pretemporada al frente de Unión.
El partido ante Platense pautado para el fin de semana del 25 de enero marcará el arranque de la competencia oficial para el Club Atlético Unión en la temporada 2026. Frente al calamar, el equipo de Madelón disputará la primera fecha de un torneo Apertura con calendario apretado y que finaliza su etapa regular en mayo antes del Mundial.
Aproximadamente a 3 semanas del puntapié inicial de una nueva campaña, el plantel profesional tatengue inicia este viernes por la tarde su preparación a las órdenes de Leo y su cuerpo técnico en el predio Casa Unión. Según la diagramación establecida, la primera semana será intensa con jornadas de doble turno en Santa Fe y hasta el próximo sábado 10 de enero inclusive.
Ese mismo día y tras el ensayo matutino, el grupo de jugadores y el resto de la delegación emprenderán el viaje a Uruguay para participar de una nueva edición de la Serie Río de la Plata (ver aparte) que incluye dos partidos de carácter amistoso. Una semana más tarde, el 17, el plantel rojiblanco emprenderá el regreso a nuestra capital para encarar su última semana de preparación.
Vale recordar que el inicio del Apertura marca la disputa de sus tres primeras fechas en solo una semana, por lo que Unión visitará a Lanús el miércoles 28 y luego recibirá al ascendido Gimnasia de Mendoza en los primeros días del mes de febrero.
Los que se fueron, los que se vuelven y los que pueden salir
En cuanto al grupo de futbolistas que se reunirá este viernes en Casa Unión, se destacan las ausencias de jugadores que fueron importantes tanto dentro como fuera de la cancha en el último semestre. La referencia es para el arquero titular Matías Tagliamonte, uno de los volantes centrales que fueron eje, Mauricio Martínez, y un referente silencioso pero muy positivo como Lucas Gamba.
A ellos se suman las bajas de varios futbolistas que no sumaron minutos en el Clausura y dejaron Santa Fe: el arquero Tomás Durso, el lateral Francisco Gerometta, el volante Exequiel Cañete y el delantero Jerónimo Dómina, protagonista de una de las novelas del 2025.
Por contrapartida, la vuelta al trabajo de Unión no contará con la presencia de caras nuevas dado que todavía no se han cerrado incorporaciones más allá del deseo de Madelón de sumar, al menos, un arquero, un mediocampista central y un extremo.
Las novedades pasan por la vuelta a Santa Fe de varios jugadores que pertenecen a la institución, que estuvieron a préstamo en distintos clubes y que deben retornar a Casa Unión. En principio, ninguno sería considerado por el entrenador rojiblanco y deberán salir nuevamente a buscar rodaje.
La incógnita pasa por saber qué hará el paraguayo Junior Marabel, que tiene vínculo vigente con la institución de la Avenida pero que ha manifestado su deseo de emigrar para seguir con el buen presente que tuvo el año pasado en Chile. Vale recordar que Unión tiene un porcentaje de la ficha del 9 guaraní y se esperan novedades sobre su futuro con la chance de “hacer caja”.
Más allá de los que se fueron y de los que deben volver, a partir de este viernes también se esperan novedades sobre el futuro de varios jugadores que están en duda por la chance de salir en este mercado de pases.
Marabel terminó el préstamo en Chile y debe volver.
A los ya conversados casos de Fascendini, Del Blanco y Vargas, todos ellos con la oportunidad de ser vendidos en una cifra millonaria que le sirva a todas las partes, se deberán tomar decisiones respecto de otros futbolistas con escaso rodaje en el último tiempo.
La referencia es para el otrora capitán Claudio Corvalán, con un año más de contrato y la posibilidad abierta de emigrar a Quilmes en busca de continuidad, y la de los delanteros Diego Armando Díaz y Franco Ratotti, quienes pelean por un lugar para completar el bloque de ataque que integran Estigarribia, Tarragona y Colazo.
Defensor Sporting y Alianza, los rivales en Uruguay
Una de las certezas con las que comienza este viernes la pretemporada del plantel profesional de Unión son los días, los horarios y los rivales con los que se enfrentará el equipo tatengue en una nueva participación en la Serie Río de la Plata en el vecino país.
Habitual protagonista del certamen de preparación que se juega cada enero, el elenco rojiblanco tendrá por delante dos cotejos amistosos ante rivales internacionales y de jerarquía que le servirán a Madelón para sacar conclusiones a menos de dos semanas del debut oficial ante Platense.
De acuerdo al cronograma que dio a conocer la organización, el primer compromiso que deberá afrontar Unión en 2026 tendrá lugar el miércoles 14 de enero cuando se mida con el Alianza Lima de Perú. El encuentro comenzará a las 18.15 y se desarrollará en el Parque Federico Omar Saroldi, estadio de River Plate de Montevideo.
Unión participó de las últimas ediciones de la Serie Río de la Plata.
Posteriormente, el sábado 17 y desde las 18, Unión completará su excursión por tierras uruguayas visitando al Defensor Sporting en el estadio Luis Franzoni, la casa del conjunto violeta.
De esta manera, se espera que la delegación rojiblanca arribe a Montevideo el domingo 11 de enero y pueda desarrollar al menos 3 entrenamientos en el vecino país antes de salir a la cancha para enfrentarse con Alianza. Una semana más tarde, el 18, el grupo de jugadores emprenderá el regreso a Santa Fe tras el choque con Defensor para encarar la recta final de la preparación.