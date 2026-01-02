En Casa Unión

Sin caras nuevas y con varias bajas, el plantel de Madelón arranca su preparación

Tras casi un mes de vacaciones y a 3 semanas del debut, el grupo de jugadores se reencuentra esta tarde para dar inicio a una breve pero intensa pretemporada que incluye 2 partidos en Uruguay. Se fueron Tagliamonte, Martínez y Gamba y hasta el momento no llegaron refuerzos.