El plantel de Leo Madelón inicia la pretemporada

Unión busca “arquero titular” y empieza a mirar al exterior

Más allá del nombre de Franco Petroli (al “1” de Godoy Cruz lo quieren Talleres y Río Cuarto), el Tate analiza opciones por fuera del fútbol argentino. Es una de las urgencias de Leo Madelón, además del “5” donde la obsesión es Saravia.