Unión busca “arquero titular” y empieza a mirar al exterior

Con un plantel que inicia este viernes la pretemporada 2026 en Casa Unión pensando en lo que será en tres semanas el debut oficial ante Platense en el 15 de Abril, las dos cuestiones de mucha necesidad y bastante urgencia para Leo Madelón pasan por “un 5 y un arquero”. Y en el caso del golero se aclara: “uno que venga directamente a atajar...uno que sea titular”. Hasta acá, el rojiblanco a bastones perdió a Matías Tagliamonte y Mauricio Martínez, ambos titulares.
En el caso de Matías Tagliamonte, el Tate no pudo asegurarlo, ya que tenía una opción de compra al 50 por ciento por un monto de 500.000 dólares, por lo que el golero volvió a Racing de Avellaneda donde Gustavo Costas lo quiere. En cuanto a “Caramelo”, debe volver a Rosario Central.
Para el puesto del todo-campista, Leo repite la misma receta del mercado de invierno: su obsesión se llama Rodrigo Saravia que no jugó casi nunca en Belgrano de Córdoba y es “negociable”. A Saravia, Madelón lo dirigió en Gimnasia y Esgrima de La Plata. De todos modos, la inversión que hay que hacer para sacarlo de Alberdi es “muy importante”.
En cuanto a los arqueros, apareció el nombre de Franco Petroli, de lo mejor en el “Tomba” a pesar del descenso: 15 vallas invictas en los 41 partidos de la temporada. Si bien Godoy Cruz “solo le dará salida” a cambio de una venta (piden 1.5 millones de dólares por la ficha), tanto Talleres de Córdoba como Estudiantes de Río Cuarto se anotan en la carrera.
En el caso de la “T”, el primero que aparece en el radar es Felipe Zenobbio, quien actualmente milita en Tigre y atraviesa un gran presente bajo las órdenes de Diego Dabove. No es la primera vez que el arquero es vinculado con el equipo de Carlos Tevez, ya que en el pasado fue buscado, pero por cuestiones económicas el pase no pudo concretarse.
El otro arquero que mira la “T” es Franco Petroli, que se encuentra en Godoy Cruz, equipo que descendió a la segunda categoría del fútbol argentino. Si bien el conjunto mendocino perdió la categoría, Petroli fue uno de los pocos jugadores que logró mantener una regularidad positiva.
El "León" de Río Cuarto, que dirige Iván Delfino, también se metió de lleno en la pelea por el arquero y llevaría la delantera. El conjunto de Río Cuarto recientemente ascendido a la Primera División, tiene como prioridad reforzar los tres palos tras la partida de Brian Olivera, quien se sumó a Racing de Nueva Italia.
A favor de Estudiantes, Petroli ya tuvo un paso por el club durante la temporada 2023, donde dejó un grato recuerdo. Disputó un total de 25 partidos, en los que mantuvo la valla invicta en 12 de ellos.
Lo seguro es que el arquero quiere seguir atajando en la máxima categoría del fútbol argentina y busca una salida de Godoy Cruz, tras sufrir el descenso a la Primera Nacional en la última temporada con el "Tomba". Y el tercero en discordia sería Unión, con un Petroli que no es la primera vez que suena por López y Planes.
De todos modos, por lo que pudo averiguar El Litoral, Unión necesita “un arquero titular-titular”, algo que genere certeza, presente, continuidad”, por lo que empezó a escuchar, buscar y mirar opciones en el extranjero. “Arquero extranjero o arquero argentino en el extranjero”, tarea que se repartirán Leo Madelón, Santiago Zurbriggen y los dirigentes con cada uno de sus contactos.
En los dos últimos “cortes” importantes de goleros, el Tate miró hacia Uruguay: primero cuando apuntó a Santiago Mele y después cuando buscó a Thiago Cardozo.
En el mercado de invierno, el nombre que “sonó” por López y Planes fue el de Joaquín Silva, de 27 años, de lo mejor en Uruguay y golero de Plaza Colonia, el club de Santiago Mele. Hace dos años, Joaquín Silva llegaba a Plaza: "Joaquín Silva es otra de las incorporaciones de @plazacolonia1917. El arquero de 25 años arriba procedente de Cerro Largo. Pasado en Danubio. Mide 1,96 metros", se anunciaba en Uruguay. Su nombre completo es Núbel Joaquín Silva González, nacido en Melo el 19 de julio de 1997 (27 años) y vuelve a sonar en el Mundo Unión.
Otro foráneo ofrecido fue Santiago Silva (nacido en Salto, Uruguay, 2 de agosto de 1993), un arquero uruguayo de 26 años que en el verano de 2025 llegó al América de Cali de Colombia. "Hace un año y pico que Unión lo sigue, ya hizo oferta de compra cuando estaba en Boston River pero no hubo acuerdo. Ahora, por los llamados de Argentina, vuelven a la carga", reconocen en el entorno del arquero charrúa. Este "otro Silva", al que Unión empezó a seguir estando en Boston River, fue formado en Defensor Sporting y llegó en enero al América de Cali.
Finalmente y también desde Uruguay surgió un nombre que rápidamente tomó fuerza y se instaló en Santa Fe: Renzo Bacchia, uno de los mejores arqueros del fútbol charrúa en 202 y figura indiscutida en Cerro. Con 26 años y tras ser elegido mejor arquero del campeonato uruguayo, el golero aparece como una opción concreta.
“La verdad es muy por arriba lo que sé yo. Mis representantes, y también mi papá que me maneja junto a ellos, están llevando adelante la posibilidad. Obviamente muy contento si es que es así, así que a la dulce espera”, dijo Bacchia por LT10.
“Creo que se comunicaron con mis representantes. Además, los uruguayos han tenido un buen pasado en Unión. También lo de Thiago (Cardozo), así que seguramente venga por ese lado.”
Bacchia pertenece a Racing de Montevideo, club con el que todavía tiene un año más de contrato, pese a haber jugado el último torneo cedido en Cerro. “Soy un arquero de la escuela uruguaya, eso es lo primordial. Me gusta jugar con los pies, tengo juego largo tanto con las manos como con los pies, salgo en los centros y, bueno, atajar las que van adentro.”
Su trayectoria incluye pasos por todas las selecciones juveniles de Uruguay —Sub 15, Sub 17, Sub 20—, fue subcampeón sudamericano y disputó el Mundial Sub-20.
En consecuencia, buscar un golero es una carrera en contra del reloj para un Leonardo Carol Madelón que está formateando el Unión 2026. Más allá del nombre de Franco Petroli, el Tate empieza a mirar hacia el exterior.