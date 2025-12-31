El balance rojiblano

Unión, de las dudas del principio a la mejoría y la oportunidad desperdiciada

El proyecto y la inversión del Kily González fue un fracaso rotundo en la primera rueda. Llegó Madelón y acomodó al equipo en lo físico y en lo futbolístico. Fue en un año electoral, donde Spahn ganó sin holgura y con promesas que deberá cumplir.